Phát triển sinh kế thuận thiên từ mô hình 'Nuôi trữ cá mùa lũ'

Mô hình "Nuôi trữ cá mùa lũ" tận dụng diện tích ruộng ngập nước, gắn phát triển sinh kế với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mô hình được triển khai tại 2 xã với tổng diện tích 150 ha, thuộc Dự án “Giải pháp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (CRxN), giai đoạn 2 (2026 - 2029)”. Thông qua tận dụng điều kiện mùa nước nổi, mô hình hướng đến nuôi trữ, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, tạo thêm thu nhập cho người dân.

Người dân thu hoạch cá tại mô hình "Nuôi trữ cá mùa lũ" theo hướng cộng đồng tại xã Tràm Chim.

Tại xã Tràm Chim, mô hình đăng quầng trữ cá mùa lũ được thực hiện trên diện tích khoảng 70 ha ở ấp Tân Hưng. Từ ngày 28-8, mô hình thả 2 đợt cá giống, gồm 1.128 kg cá mè hoa và 420 kg cá chép. Sau hơn 2 tháng nuôi trữ tự nhiên trong ruộng ngập lũ, cá sinh trưởng khá tốt.

Theo số liệu theo dõi, qua 2 ngày thu tỉa (22 và 23-10), mô hình tại xã Tràm Chim đạt sản lượng hơn 9 tấn, doanh thu khoảng 92 triệu đồng, cơ bản thu hồi chi phí đầu tư cá giống. Tính chung mô hình tại xã Tràm Chim và xã Phú Cường, sản lượng thu tỉa đạt hơn 18 tấn, tổng doanh thu trên 198 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cả vụ sẽ được đánh giá sau khi hoàn tất thu hoạch.

Đại diện WWF-Việt Nam cùng các đại biểu tìm hiểu tình hình sinh trưởng của cá tại mô hình.

Trước tình hình nước rút sớm, dưới sự tư vấn kỹ thuật của cán bộ Dự án WWF-Việt Nam và chính quyền địa phương, người dân chủ động thu tỉa để giảm mật độ, tạo thêm không gian sinh trưởng cho lượng cá còn lại.

Cách làm này giúp các hộ linh hoạt điều chỉnh hoạt động nuôi trữ theo diễn biến nguồn nước, đồng thời tiếp tục tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển đàn cá.

Mô hình đã kết nối với Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng thủy sản Hoàng Long, xã Phú Cường để bao tiêu sản phẩm, góp phần ổn định đầu ra và giúp bà con tự tin và mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình.

Bên cạnh giá trị kinh tế, mô hình kết hợp tiến bộ kỹ thuật với tri thức bản địa về mùa lũ. Việc đưa nước vào đồng góp phần tăng bồi lắng phù sa, cải thiện dinh dưỡng trong đất sau canh tác lúa và tăng khả năng trữ nước. Người dân vận dụng kinh nghiệm về thủy văn, nguồn nước để quản lý khu vực nuôi, theo dõi đàn cá và kiểm tra hệ thống lưới đăng.

Niềm vui của người dân và Đoàn tham quan bên những sản phẩm thu được từ mô hình "Nuôi trữ cá mùa lũ".

Tại xã Tràm Chim, địa phương đề nghị phối hợp vận động thành lập Tổ cộng đồng thực hiện đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực mô hình. Đây là hướng đi nhằm tăng trách nhiệm của người dân trong tuần tra, bảo vệ đàn cá và ngăn chặn khai thác trái phép.

Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở để địa phương, dự án tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, đánh giá khả năng nhân rộng, gắn phát triển sinh kế với bảo vệ hệ sinh thái mùa nước nổi.