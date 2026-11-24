PGS.TS Nguyễn Trung Kiên

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai

(ĐN) - Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi gia đình có sinh kế ổn định, chủ động vươn lên phát triển kinh tế. Tại xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai, các chương trình hỗ trợ sản xuất, tín dụng chính sách, chăm lo nhà ở, giáo dục và an sinh xã hội đang góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Những kết quả bước đầu cho thấy ý nghĩa của việc gắn giảm nghèo với phát triển sinh kế, phát huy nội lực của người dân và xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển.

Những chuyển biến tích cực

Lộc Thành là xã biên giới thuộc thành phố Đồng Nai, được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Lộc Thành và Lộc Thịnh thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây. Xã có diện tích tự nhiên hơn 206km², dân số trên 15 ngàn người, với 3.671 hộ dân. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 36,71% dân số, chủ yếu là người Khmer, Xtiêng và một số dân tộc khác. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của nhiều gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và lao động thời vụ, đặt ra những yêu cầu đặc thù đối với công tác giảm nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành phối hợp tổ chức khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Thạch Thị Sao, ấp K Liêu. Ảnh: CTV

Theo số liệu được công bố tại cuộc khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tháng 7-2026, toàn xã còn 50 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo, tương ứng khoảng 1,36% và 0,76% tổng số hộ dân. Như vậy, tổng số hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 2,12%. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo không lớn, nhưng việc giúp các gia đình còn khó khăn thoát nghèo bền vững vẫn là nhiệm vụ quan trọng, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và kỹ năng nghề nghiệp. Những năm qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Công tác giảm nghèo từng bước được thực hiện theo hướng kết hợp hỗ trợ an sinh với tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của người dân.

Thực tiễn giảm nghèo tại Lộc Thành cho thấy hỗ trợ phương tiện sản xuất phù hợp với điều kiện của từng gia đình sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với việc chỉ hỗ trợ tiêu dùng trước mắt. Như gia đình ông Lâm Bưng, người dân tộc Khmer, sinh sống tại ấp Chà Là gặp nhiều khó khăn đã được chương trình “Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” hỗ trợ 2 con bò giống, sau 4 năm chăm sóc, phát triển chăn nuôi và đến đầu năm 2026, đàn bò của gia đình đã tăng lên 11 con, trị giá khoảng 320 triệu đồng. Nhờ có thêm nguồn thu nhập, gia đình từng bước ổn định cuộc sống, cải thiện nhà ở và chăm lo việc học của con. Từ 2 con bò giống phát triển thành đàn 11 con là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp chính sách hỗ trợ với ý chí vươn lên của người dân.

Hộ vay tín dụng chính sách nhận giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã. Ảnh: CTV

Tín dụng chính sách góp phần tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đầu tư sản xuất. Đến giữa năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Lộc Thành đạt khoảng 60 tỷ đồng. Nhiều gương điển hình trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay chính sách như bà Hữu, người dân tộc Xtiêng ở ấp Tà Tê 1, năm 2019 gia đình bà được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để phát triển vườn điều, nuôi bò và trồng cỏ voi. Chỉ sau hơn 5 năm, vườn điều cho thu hoạch, đàn bò phát triển, tạo nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Những mô hình trên cho thấy, khi người dân được tiếp cận vốn, phương tiện sản xuất và lựa chọn ngành nghề phù hợp, họ có điều kiện phát huy sức lao động, từng bước cải thiện đời sống.

Tạo sinh kế bền vững, củng cố thế trận lòng dân

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, công tác giảm nghèo ở Lộc Thành vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện. Đối với địa bàn biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không chỉ nhằm nâng cao thu nhập mà còn phải cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Trước hết, địa phương cần chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính cứu trợ sang hỗ trợ phát triển sinh kế, lấy khả năng tự chủ kinh tế của người dân làm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả giảm nghèo.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đồng Nai tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế trị giá 5 triệu đồng cho một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: CTV

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc Thành, Đồn biên phòng Lộc Thành phối hợp Cụm thi đua số 10 - Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đồng Nai tổ chức trao hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Ảnh: CTV

Đối với các hộ còn khả năng lao động, cần ưu tiên hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, phương tiện sản xuất và kết nối việc làm. Với những hộ dân có người cao tuổi, người khuyết tật hoặc không còn khả năng lao động, cần thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội. Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế của địa phương, Lộc Thành có điều kiện phát triển cây điều, cao su, hồ tiêu, chăn nuôi gia súc và các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với khu vực biên giới. Chính quyền cần khuyến khích hình thành các mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng nông sản và kết nối doanh nghiệp thu mua, chế biến. Đặc biệt, cần quan tâm đào tạo nghề cho lao động trẻ, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, người dân cần có thêm cơ hội tham gia các ngành nghề phi nông nghiệp, dịch vụ, vận tải, thương mại và chế biến nông sản để đa dạng hóa nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi. Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành. Khi đời sống được cải thiện, người dân có điều kiện yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Một góc trung tâm xã Lộc Thành. Ảnh: Vũ Thuyên

Từ những con bò giống giúp người dân hình thành nguồn sinh kế, những khoản vốn vay ưu đãi được đầu tư vào sản xuất, đến những căn nhà đại đoàn kết và công trình trường học, công tác giảm nghèo ở Lộc Thành cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc kết hợp nguồn lực Nhà nước với sự tham gia của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình. Giảm nghèo bền vững ở Lộc Thành không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân mà còn tạo nền tảng kinh tế, xã hội để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng vùng biên giới thành phố Đồng Nai ngày càng ổn định, phát triển và bình yên.