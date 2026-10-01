Phát triển sâu rộng phong trào thể thao thành phố

Thành công của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 góp phần tạo khí thế để các địa phương đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng. Ảnh: PHI NÔNG

Hiệu ứng tích cực từ đại hội

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X vừa qua chứng kiến vận động viên phường Ngũ Hành Sơn thi đấu nỗ lực, giành thành tích ấn tượng ở nhiều môn thi đấu cùng vị trí thứ Ba trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Kết quả này góp phần cổ vũ phong trào và tạo khí thế tập luyện thể thao sôi nổi trên địa bàn. Vào sáng sớm và chiều tối tại Công viên Đầm Sen, đông đảo người dân tham gia rèn luyện sức khỏe với nhiều môn thể thao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Oanh (phường Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: “Tôi tập chạy bộ nhiều năm qua và có cơ hội tranh tài môn việt dã tại đại hội cấp thành phố. Tại đây, tôi được gặp gỡ, kết nối những người bạn mới và duy trì việc chia sẻ niềm đam mê chạy bộ mỗi ngày. Đây là động lực để tôi nỗ lực tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để có cơ hội tham dự những mùa giải tiếp theo”.

Cùng với chạy bộ, nhiều môn thể thao như bi sắt, bơi, billiards, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng… cũng được ghi nhận phát triển mạnh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Cơ sở vật chất phục vụ thể thao tại địa phương cũng được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân. Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường có nhà thi đấu đa năng cùng các cụm sân bi sắt, pickleball, bóng đá, bể bơi… là nơi thường xuyên diễn ra các giải đấu thể thao sôi nổi.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, địa phương tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Kết quả tại đại hội là thành tích tự hào, tạo động lực để địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao. Tín hiệu tích cực là từ những sân chơi cấp thành phố, ý thức và tình yêu thể thao trong người dân đã được nâng cao.

Tương tự, phường Hải Châu cũng có nhiều điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao nhờ có cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ. Ngôi Nhất toàn đoàn tại đại hội khẳng định địa phương là “lá cờ đầu” trong thi đua thể dục - thể thao giữa các địa phương.

Thành tích ấn tượng đã và đang tạo bệ phóng để phong trào thể thao phường Hải Châu vươn xa. Từ sân pickleball, bóng đá, cầu lông đến bể bơi hay nơi vui chơi thể thao cộng đồng tại địa phương, phong trào tập luyện thể thao diễn ra sôi nổi mỗi ngày.

Người dân tập luyện thể thao tại Công viên Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: PHI NÔNG

Chú trọng môn thế mạnh

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển phong trào, các địa phương chú trọng vào những môn thế mạnh để tạo nguồn vận động viên chất lượng, sẵn sàng tranh tài tại sân chơi cấp thành phố trong thời gian tới.

Theo ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu, tại đại hội vừa qua, phường giành giải Nhất các môn cờ vua, cờ tướng, bi sắt, bóng rổ và bơi. Đây đều là những môn thế mạnh được địa phương tập trung đầu tư phát triển.

Để duy trì khả năng cạnh tranh ở sân chơi cấp thành phố, phường tiếp tục quan tâm những môn trọng điểm này. Bên cạnh tạo điều kiện trong tập luyện, địa phương sẽ tổ chức các giải đấu cho vận động viên cọ xát chuyên môn thường xuyên.

Là địa phương miền núi còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng tại đại hội vừa qua xã Khâm Đức đã nỗ lực thi đấu, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng toàn đoàn và dẫn đầu các địa phương miền núi.

Ông A Ngo, Phó Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, mục tiêu đặt ra sau đại hội là xây dựng nguồn vận động viên chất lượng tiếp tục tranh chấp huy chương ở các giải đấu tiếp theo do thành phố tổ chức. Trong đó, các môn thế mạnh được xã chú trọng là bắn ná - bắn nỏ, kéo co và đẩy gậy.

Địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển bởi đây là những môn thể thao dân gian mang tính giải trí, rèn luyện sức khỏe, và là nét đẹp văn hóa truyền thống gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh, Đại hội Thể dục thể thao thành phố không đơn thuần là những ngày hội tranh tài, mà là dịp để nhìn lại phong trào thể dục - thể thao; phát hiện, tuyển chọn những tài năng; đồng thời lan tỏa tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng một thành phố năng động, văn minh, khỏe mạnh và đáng sống.

“Từ đại hội vừa qua, thành phố mong muốn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa; hoạt động thể dục - thể thao phải thực sự trở thành một phần của đời sống xã hội, trở thành nhu cầu thường xuyên của mỗi người dân. Bên cạnh hoạt động phong trào, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao, nhất là những môn thể thao có tiềm năng, thế mạnh để hướng đến thành công mới”, bà Hạnh nói.