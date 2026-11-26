Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. (ẢNH: GIANG KHÔI)

Trong hai ngày 26-27/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026 tại Hà Nội.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai sự kiện này. Hội nghị quy tụ đại diện các cơ quan quản lý chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường và các tổ chức quốc tế.

Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam. Chương trình gồm 6 phiên thảo luận chuyên đề, một phiên thảo luận cấp cao của các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN và lễ công bố một số ấn phẩm của OECD. Đây cũng là diễn đàn để các nền kinh tế trao đổi kinh nghiệm về quản trị công ty, tài chính doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Nâng chất lượng quản trị, củng cố niềm tin thị trường

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò của thị trường vốn đối với mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam đến năm 2045.

Theo Thứ trưởng, thị trường vốn cần trở thành kênh cung ứng vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Kênh này có vai trò bổ trợ cho tín dụng ngân hàng, góp phần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Thứ trưởng cho rằng, việc được nâng hạng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, đây mới là khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới. Thị trường sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về chất lượng, minh bạch và tính bền vững.

“Chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, quản trị công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này. Quản trị tốt không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đây là nền tảng để thị trường vốn phát triển ổn định và thu hút thêm nguồn vốn quốc tế.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị. Cùng với đó là tăng cường minh bạch, cải thiện chất lượng công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Chất lượng quản trị tại doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ được nâng cao theo hướng phù hợp với các chuẩn mực của OECD.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị trong Báo cáo trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế cần gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế trong nước. Qua đó, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường vốn.

Phó Tổng Thư ký OECD Yasushi Masaki cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì cải cách và tăng cường hợp tác quốc tế. Theo ông, phát triển thị trường vốn là quá trình lâu dài. Quá trình này đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với thành viên thị trường.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA), đánh giá cao vai trò của quản trị công ty đối với sự phát triển của thị trường vốn châu Á. Theo ông Jean-Paul Servais, thị trường vốn trong khu vực có khả năng chống chịu tốt sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tại phiên khai mạc, OECD chính thức công bố Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026. Đây là kết quả của dự án hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và OECD. Báo cáo đánh giá những thay đổi quan trọng của thị trường vốn Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ quá trình cải cách trong thời gian tới.

Theo đánh giá của OECD, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hiện đại hóa thị trường vốn. Các cải cách về khuôn khổ pháp lý và điều kiện tiếp cận thị trường đã góp phần tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập.

Tuy nhiên, nâng hạng không đồng nghĩa với việc hoàn thành quá trình cải cách. Thị trường cần tiếp tục cải thiện chất lượng hoạt động, tính minh bạch và khả năng bảo vệ nhà đầu tư. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để duy trì niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Năm ưu tiên mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Một nội dung đáng chú ý của Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 là năm nhóm khuyến nghị chính sách. Các lĩnh vực được OECD xác định gồm củng cố niềm tin thị trường; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần; mở rộng nguồn vốn dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp; phát triển cơ sở nhà đầu tư; và tăng cường hội nhập quốc tế.

Trước hết, củng cố niềm tin thị trường là yêu cầu xuyên suốt. Minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp cần được chú trọng. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.

Đối với thị trường cổ phiếu, việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần sẽ giúp đa dạng hóa nguồn tài chính. Doanh nghiệp có thêm cơ hội huy động vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn. Điều này cũng góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp, OECD khuyến nghị mở rộng nguồn vốn dài hạn. Việc phát triển kênh huy động này cần gắn với yêu cầu minh bạch và nâng cao chất lượng thông tin. Một thị trường trái phiếu vận hành hiệu quả sẽ tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát triển cơ sở nhà đầu tư cũng là một ưu tiên quan trọng. Việc đa dạng hóa thành phần nhà đầu tư có thể góp phần cải thiện thanh khoản và tăng khả năng hấp thụ vốn của thị trường. Đồng thời, cần tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức tham gia sâu hơn vào hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ trên thị trường vốn.

Cuối cùng, tăng cường hội nhập quốc tế sẽ giúp thị trường vốn Việt Nam tiếp cận tốt hơn với các chuẩn mực và thông lệ quản trị tiên tiến. Đây cũng là điều kiện để nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thu hút dòng vốn nước ngoài.

Các khuyến nghị của OECD hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường vốn có chiều sâu, hoạt động hiệu quả và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Trình bày kết quả đánh giá tại hội nghị, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Vụ Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, ghi nhận những cải cách quan trọng mà Việt Nam đang triển khai.

Giám đốc Vụ Tài chính và Doanh nghiệp của OECD cho rằng, cam kết tiếp tục thực hiện chương trình cải cách của Việt Nam là tín hiệu tích cực. "Đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng thị trường vốn có chiều sâu, đủ sức hỗ trợ tăng trưởng và phát triển dài hạn" ông Carmine Di Noia nhận định.

Bên cạnh các khuyến nghị chính sách, hội nghị dành thời gian trao đổi về những xu hướng mới đang tác động đến quản trị công ty tại châu Á. Các chủ đề được thảo luận gồm: Vai trò của quản trị công ty trong phát triển thị trường vốn và tạo lập giá trị doanh nghiệp; Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động quản trị cũng là nội dung đáng chú ý; Vai trò của sở giao dịch chứng khoán trong thúc đẩy thực hành quản trị tốt...

Trong khuôn khổ Hội nghị, OECD ra mắt tại khu vực châu Á Bộ Hướng dẫn mới dành cho tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tổ chức này cũng công bố Báo cáo “Nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường vốn tại châu Á”. Đây là những tài liệu bổ sung cơ sở tham khảo cho các cơ quan quản lý và thành viên thị trường.

Hội nghị Bàn tròn OECD-châu Á về Quản trị công ty năm 2026 tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và OECD trong lĩnh vực quản trị công ty và phát triển thị trường vốn. Sự kiện tạo cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và thành viên thị trường trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển thị trường vốn minh bạch và hiệu quả qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam.