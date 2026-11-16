Phát triển sản xuất ở Tân Thành

Người dân xã Tân Thành chăm sóc cam

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, Tân Thành có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế rừng. Tận dụng lợi thế này, người dân đã tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, từng bước đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của gia đình. Các loại cây lâm nghiệp chủ yếu được trồng gồm: keo, bạch đàn. Bình quân mỗi năm, diện tích trồng mới của toàn xã đạt 300 ha.

Tại thôn Cây Sấu, gia đình ông Lăng Văn Chung là một trong những hộ phát triển hiệu quả kinh tế từ rừng. Ông Chung cho biết: Năm 2015, gia đình tôi bắt đầu trồng bạch đàn và mở rộng diện tích qua từng năm. Với 15 ha hiện có, trung bình mỗi năm gia đình khai thác luân phiên 3 ha, thu nhập khoảng 350 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cùng với kinh tế rừng, những năm gần đây, người dân xã Tân Thành cũng quan tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế. Tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, địa hình và khả năng đầu tư, các hộ lựa chọn những loại cây phù hợp như cây cam. Đến nay, toàn xã có khoảng 15 ha cam.

Ông Vi Văn Lượng, thôn Vườn Chè cho biết: Sau khi tìm hiểu mô hình trồng cây cam Thái, năm 2021, gia đình tôi đã ghép cam trên 700 gốc bưởi. Trong quá trình chăm sóc, tôi chú trọng khâu tưới nước, bổ sung dinh dưỡng cho cây và phòng trừ sâu bệnh hại. Nhờ đó, cây sinh trưởng, phát triển tốt. Năm 2025, gia đình tôi thu hoạch được trên 30 tấn quả, giá trị đạt trên 1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2026, sản lượng đạt khoảng 40 tấn quả.

Bên cạnh phát triển kinh tế rừng và cây ăn quả, Tân Thành còn khuyến khích người dân đa dạng hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó, chú trọng trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng hộ. Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả như: mô hình chăn nuôi dê (tổng đàn dê trên 1.000 con), mô hình trồng đào cảnh (3 ha), ươm giống cây lâm nghiệp (với hơn 100 hộ sản xuất), mô hình nuôi chim bồ câu... Nhiều hộ tham gia các mô hình này có mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

Để có được các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức từ 2 - 3 lớp tập huấn lồng ghép về quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp, cây ăn quả, phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho người dân.

Ông Hoàng Trang Viên, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết: Bên cạnh tập huấn, xã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn phát triển sản xuất. Đồng thời, từ nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn năm 2021 - 2025, xã đã triển khai hỗ trợ 2 mô hình chăn nuôi cho 35 hộ dân với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Trong năm 2026, xã tiếp tục triển khai hỗ trợ mô hình nuôi ngựa bạch và hỗ trợ mua máy móc nông cụ cho các hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các hộ vươn lên.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách tại Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Các chính sách tập trung hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cây giống, xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm, thưởng sản phẩm OCOP... Hiện, trên địa bàn xã có 6 hộ đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống trồng 3,6 ha mắc ca, đến nay, các hộ đã được chấp thuận và trồng được 2 ha; 4 hộ đăng ký hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã, sự chủ động của người dân, sản xuất nông nghiệp ở Tân Thành đang từng bước chuyển biến tích cực. Các mô hình mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Năm 2026, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8%. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.