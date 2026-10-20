Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ rừng ở Long Hẹ

Ông Ly A Chứ, Chủ tịch UBND xã Long Hẹ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương từng bước quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo các bản vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ rừng. Cùng với đó, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. Mục tiêu phấn đấu hằng năm giảm 3% số hộ nghèo, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Xã Long Hẹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Long Hẹ và xã É Tòng (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích gần 158 km²; dân số khoảng 8.500 người, với 5 dân tộc: Mông, Thái, Mường, Khơ mú, Kháng sinh sống tại 11 bản. Là xã thuần nông, Long Hẹ hiện có trên 2.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, nhân dân duy trì gieo trồng 1.035 ha lúa, 390 ha ngô, 670 ha sắn; chăm sóc 626 ha sơn tra, xoài, nhãn. Hằng năm, sản lượng thóc đạt trên 2.260 tấn, ngô 1.560 tấn, sắn củ tươi hơn 8.200 tấn và các loại quả trên 650 tấn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo nguồn thu cho người dân.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, gồm 6.279 ha rừng tái sinh, hơn 1.470 ha rừng phòng hộ, trên 1.231 ha rừng đặc dụng và diện tích rừng sản xuất. UBND xã đã hoàn thành phân định, cắm mốc ranh giới giữa đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng, không chặt phá rừng để mở rộng diện tích canh tác. Qua đó, nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, từng bước hình thành phương thức phát triển sản xuất gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, hướng tới sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.

Nông dân xã Long Hẹ chăm sóc cà phê trong thời điểm thu hoạch quả.

Giá cà phê duy trì ở mức cao trong những năm gần đây đã khuyến khích người dân xã Long Hẹ mở rộng diện tích trồng, từ 50 ha cuối năm 2025, đến nay toàn xã có 250 ha cà phê. Để phát triển cây cà phê gắn với bảo vệ rừng, UBND xã Long Hẹ đã rà soát, thu thập dữ liệu diện tích trồng cà phê tại 11/11 bản, làm cơ sở định hướng mở rộng diện tích phù hợp, bảo đảm sinh kế cho người dân và giữ gìn tài nguyên rừng. Cùng với đó, các tổ công tác của xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất, không lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê. Cùng với đó, xã triển khai thí điểm mô hình trồng cà phê quy mô 8 ha với sự tham gia của 23 hộ dân, tham gia mô hình, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật từ khâu thiết kế vườn, trồng, chăm sóc đến thu hoạch, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, hướng tới phát triển cây cà phê hiệu quả, bền vững.

Cán bộ khuyến nông xã Long Hẹ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cà phê với nông dân.

Anh Quàng Văn Xuân, bản Nong Lạnh, xã Long Hẹ, chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng các loại cây lương thực ngắn ngày. Khi được tham gia mô hình trồng cà phê, chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Diện tích cà phê của gia đình khoảng 4.000 m², nằm sát đất rừng, gia đình đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm đất rừng để mở rộng diện tích trồng cà phê.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã Long Hẹ khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập. Toàn xã hiện có trên 63.000 con gia súc, gia cầm. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã nuôi gà đen, liên kết với 50 hộ dân, quy mô từ 10.000-12.000 con/năm. Các hộ áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAP, đạt thu nhập từ 70-100 triệu đồng/hộ/năm từ bán gà thịt. Bên cạnh đó, các sản phẩm, như: Trứng, ruốc gà đen góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng nguồn thu cho người chăn nuôi.

Mô hình nuôi gà đen tại HTX nông nghiệp sinh thái EFARM É Tòng, xã Long Hẹ.

Chị Lò Thị Bưởi, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái EFARM É Tòng, xã Long Hẹ, cho biết: HTX hiện có khoảng 30 hộ liên kết nuôi gà đen. Các khu chăn nuôi nằm gần đất rừng, tạo điều kiện để các hộ tận dụng một số nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí sản xuất. Ban Giám đốc HTX quán triệt các thành viên chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ rừng, tuyệt đối không lấn chiếm đất rừng để xây dựng trang trại. Bên cạnh chăn nuôi, các thành viên còn khai thác, phát triển sản phẩm mật ong rừng. Việc tạo sinh kế gắn với tài nguyên rừng giúp các hộ nâng cao thu nhập.

Với mục tiêu từng bước giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Long Hẹ định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh, như: gà đen, sản phẩm chế biến từ gà đen và mật ong. Địa phương cũng quy hoạch mở rộng diện tích cà phê, hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại, cam kết không lấn chiếm đất rừng. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng và nghiên cứu phát triển cây dược liệu dưới tán rừng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ rừng đang mở ra hướng đi phù hợp cho xã Long Hẹ. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân, việc khai thác hiệu quả tiềm năng nông, lâm nghiệp sẽ tạo thêm sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.