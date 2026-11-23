Thành viên hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tham gia ý kiến đối với sản phẩm mật ong rừng Mường Phăng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển sản phẩm OCOP. Trước hết, quy mô sản xuất của các chủ thể OCOP nhỏ lẻ, phân tán. Việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ổn định gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm; liên kết giữa các khâu từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, bền vững. Một số sản phẩm OCOP sau khi được chứng nhận chưa duy trì được sản lượng hoặc chưa có kế hoạch mở rộng quy mô so với nhu cầu thị trường.

Đơn cử sản phẩm miến dong Lộc Biên được công nhận OCOP 3 sao năm 2022. Tuy nhiên, duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường vẫn là bài toán đặt ra đối với Hợp tác xã (HTX) Miến dong Lộc Biên. Ông Đặng Văn Lộc, Giám đốc HTX Miến dong Lộc Biên cho biết: Đơn vị vẫn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức sản xuất, nhất là việc bảo đảm nguồn nguyên liệu, đầu tư máy móc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chất lượng một số sản phẩm OCOP chưa đồng đều; việc duy trì, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc sau khi được chứng nhận còn hạn chế. Phần lớn sản phẩm OCOP tập trung tiêu thụ trong phạm vi địa phương hoặc khu vực lân cận; thị trường tiêu thụ chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp. Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tuy được triển khai thường xuyên nhưng hiệu quả theo chiều sâu chưa cao...

Bí xanh Tìa Dình được đóng hộp chuyển cho khách hàng.

Bí xanh Tìa Dình, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao năm 2023. Hiện nay, diện tích trồng bí xanh tại Tìa Dình đạt khoảng 70ha, sản lượng ước đạt 2.500 tấn/năm. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh, thị trường đầu ra chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào thương lái và nhu cầu từng thời điểm. Đáng chú ý, khâu bảo quản sau thu hoạch thô sơ, chưa có điều kiện đầu tư hệ thống sơ chế, bảo quản phù hợp nên khó kéo dài thời gian lưu trữ, vận chuyển đi xa và mở rộng thị trường.

Năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, kinh doanh của một bộ phận chủ thể OCOP hạn chế; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn nặng tư tưởng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Chị Lò Chúc Chi, Giám đốc HTX Hoa Ban Trắng, phường Mường Lay cho biết: Năm 2024, sản phẩm bánh khẩu xén, chí chọp của HTX được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Để sản phẩm phát triển bền vững, HTX tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, giữ gìn hương vị truyền thống, đồng thời cải tiến mẫu mã, bao bì và quy cách đóng gói. HTX quan tâm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thêm kênh tiêu thụ nhằm mở rộng thị trường. Nhờ đó, năm qua, HTX sản xuất, tiêu thụ hơn 35 tấn bánh.

Thành viên HTX Hoa Ban Trắng làm bánh khẩu xén.

Cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1 năm 2026 đối với 10 sản phẩm của 9 chủ thể. Sau khi thảo luận, xem xét hồ sơ, đánh giá và chấm điểm, kết quả, cả 10 sản phẩm đều đủ điều kiện đánh giá, chấm điểm và phân hạng; trong đó, 1 sản phẩm đạt OCOP hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Theo ông Lò Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP không chỉ ghi nhận nỗ lực của các chủ thể trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, mà còn góp phần xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã, bao bì và khả năng cạnh tranh. Qua đó, thúc đẩy nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các địa phương chú trọng phát triển sản phẩm OCOP theo hướng có trọng tâm, không chạy theo số lượng. Xã Tủa Chùa hiện có 14 sản phẩm OCOP. Năm 2026, xã được giao phát triển thêm 3 sản phẩm 3 sao. Theo ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa, việc phát triển sản phẩm OCOP cần căn cứ vào tiềm năng, lợi thế và điều kiện sản xuất thực tế của địa phương. Xã không đặt nặng việc tăng nhanh số lượng sản phẩm mà chú trọng lựa chọn những sản phẩm có thế mạnh, chất lượng và khả năng tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, nhãn mác và mở rộng thị trường.

Đại biểu tham quan các sản phẩm được đánh giá, phân hạng năm 2026.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 200 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên; phấn đấu ít nhất 50% sản phẩm OCOP còn hiệu lực tại thời điểm cuối năm 2025 được nâng lên 4 sao trở lên và hoàn thiện hồ sơ cho ít nhất 2 sản phẩm tiềm năng để đề nghị công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đồng hành cùng các chủ thể trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững.

Để sản phẩm OCOP thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, Điện Biên cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo số lượng sang nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của từng sản phẩm. Trong đó, chính sách hỗ trợ phải đi vào khâu thiết yếu, đồng hành cùng chủ thể từ hoàn thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu đến kết nối thị trường. Khi sản phẩm có chất lượng ổn định, đầu ra bền vững và tạo được niềm tin với người tiêu dùng, OCOP mới phát huy đúng giá trị.