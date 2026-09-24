Phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện hạ tầng để 'giữ chân' du khách

Ngoài đường bộ, đường hàng không, đường sắt, du lịch tàu biển ở thành phố Huế cũng sôi động với nhiều du thuyền cập cảng biển nước sâu Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô). Năm 2025, các chuyến tàu du lịch biển đã đưa khoảng 90.000 khách cập cảng Chân Mây, dự kiến năm 2026 đón hơn 200.000 khách.

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn, khách đến cảng phần lớn di chuyển đến Đà Nẵng để du lịch. Nguyên nhân là do mỗi tàu du lịch đến cảng có khoảng 700 - 2.000 khách, nhưng cơ sở hạ tầng của Huế chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Ngoài ra, khi bán tour tuyến trên tàu biển ở nước ngoài, các hãng lữ hành thường định hướng đến Đà Nẵng nhiều hơn do đã khảo sát hạ tầng du lịch từng địa phương. Để “giữ chân” khách du lịch bằng tàu biển, Huế cần đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các dịch vụ mới.

Năm 2025, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Huế đạt 2,2 ngày, mức chi tiêu bình quân từ 2,6 - 2,8 triệu đồng/lượt. Năm 2026, ngành du lịch Huế đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú bình quân của du khách lên 2,3 - 2,5 ngày và mức chi tiêu bình quân đạt 2,8 - 3 triệu đồng/lượt.

Các thuyền trên sông Hương đưa du khách đến Điện Huệ Nam để tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

Để đạt được mục tiêu này, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm mới theo từng phân khúc khách hàng, kết nối di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí thành những chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Cụ thể, Huế tập trung phát triển, nâng cấp trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ như du thuyền trên sông Hương, các tuyến tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện và đường thủy; làm mới không gian, dịch vụ tại chợ Đông Ba bên bờ Bắc sông Hương; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng về đêm; du lịch golf, tàu biển, tàu di sản gắn với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe; hình thành chuỗi sản phẩm vào buổi tối và sáng sớm trên sông Hương, Hoàng thành Huế, phá Tam Giang.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu, các đơn vị xác định rõ từng nhóm khách, nhu cầu của từng thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp, thay vì áp dụng một sản phẩm cho tất cả đối tượng; phát triển các chuỗi hành trình kết nối di sản, sông nước, làng quê, biển, ẩm thực, chương trình biểu diễn, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; tăng cường phối hợp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị để khai thác thế mạnh của từng địa phương.

Trong 8 tháng của năm 2026, thành phố Huế đã đón 5,82 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 13.790 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương phấn đấu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch kỳ vọng đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.