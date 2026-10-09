Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Tại họp báo Quý III Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 9/10, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy chia sẻ, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 9 tháng, Việt Nam đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% chỉ tiêu đề ra.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy trả lời câu hỏi tại họp báo.

Với những giải pháp đã và đang triển khai, trong đó có việc giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các địa phương trọng điểm, ngành Du lịch đánh giá có nhiều cơ sở để hoàn thành mục tiêu. Qua đó, ngành phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ông Phạm Văn Thủy, mùa cao điểm đón khách quốc tế thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước và kéo dài đến đầu năm sau. Trên cơ sở đó, cùng với kế hoạch phát triển thị trường, quảng bá, xúc tiến du lịch theo chỉ đạo của Bộ, ngành Du lịch kỳ vọng đạt được các mục tiêu đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch, đồng thời chú trọng xây dựng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế, thay vì chỉ quảng bá những sản phẩm sẵn có. Bên cạnh đó, ngành tập trung xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, trong đó có các hoạt động phối hợp triển khai Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc theo kế hoạch của Bộ, nhằm giới thiệu sản phẩm và thu hút khách từ thị trường này.

Quang cảnh họp báo.

Ông Phạm Văn Thủy cũng nhấn mạnh việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26, gắn với kế hoạch hành động của Bộ, hướng tới tăng trưởng cao và phát triển du lịch bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong các vấn đề liên quan đến thị thực, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước.

Liên quan đến vấn đề thống kê, đánh giá hiệu quả du lịch, ông Phạm Văn Thủy cho rằng cần nhìn nhận đồng thời cả số lượng và chất lượng khách. Việc thống kê lượng khách vẫn rất cần thiết, giúp Việt Nam đánh giá năng lực cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, nhận diện vị thế trên thị trường, từ đó xây dựng giải pháp và định hướng phát triển du lịch trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng về số lượng, ngành Du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách. Theo định hướng của Nghị quyết số 26, một trong những giải pháp quan trọng là phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, di sản phong phú và bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam, qua đó tạo sức hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng những sản phẩm đủ sức thu hút du khách lưu trú dài ngày, góp phần gia tăng mức chi tiêu. Cùng với đó, ngành Du lịch cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và các hình thức thanh toán xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho khách quốc tế và kích thích tiêu dùng. Đây là những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, hướng tới phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.