Phát triển sản phẩm đặc trưng để nâng cao giá trị, hướng tới giảm nghèo bền vững

Lãnh đạo xã Sen Ngư khảo sát thực tế một số trang trại chăn nuôi, định hướng phát triển sản phẩm đặc trưng.

Khai thác lợi thế, nâng giá trị sản phẩm quê hương

Phát huy thế mạnh chăn nuôi và nguồn nguyên liệu thủy hải sản, xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng thông qua hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất. Người dân chú trọng hơn khâu chế biến sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng để mở rộng thị trường, tăng thu nhập.

Một trong những mô hình mới được triển khai tại địa phương là Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Gà sạch Sen Ngư. Với 7 hộ tham gia, hợp tác xã hướng đến phát triển sản phẩm gà sạch theo phương thức chăn nuôi hữu cơ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp, sử dụng rau xanh làm thức ăn và không sử dụng thuốc trong quá trình chăn nuôi.

Mô hình chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Chị Lê Thị Trâm, Giám đốc HTX kinh doanh dịch vụ Gà sạch Sen Ngư cho biết, người dân địa phương có thế mạnh về chăn nuôi, trong đó nuôi gà là một hướng sản xuất quen thuộc. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu chung để tạo dấu ấn cho sản phẩm địa phương chưa được triển khai.

Theo chị Trâm, khi có thương hiệu, sản phẩm được chú trọng về chất lượng và có điều kiện tiếp cận thị trường rộng hơn, giá trị được nâng lên. Qua đó, người chăn nuôi có cơ hội phát triển kinh tế, tìm kiếm đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân.

Sản phẩm đặc trưng của địa phương đang được người tiêu dùng tiếp cận.

Không chỉ với sản phẩm chăn nuôi, lợi thế về nguồn nguyên liệu biển cũng đang được người dân Sen Ngư khai thác theo hướng nâng cao giá trị thông qua chế biến.

Năm 2021, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Ngư Nam được thành lập, do anh Nguyễn Hữu Phước làm Giám đốc. Hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản như mực, cá, tôm... Cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 8 lao động và một số lao động thời vụ.

Trong hoạt động sản xuất, hợp tác xã liên kết với người dân nuôi trồng, khai thác thuỷ sản để có nguồn nguyên liệu. Sản lượng sản phẩm hải sản đưa ra thị trường hàng năm khá lớn, riêng sản phẩm cá lóc thành phẩm khoảng 5 tấn.

Anh Nguyễn Hữu Phước cho rằng, muốn sản phẩm địa phương có chỗ đứng trên thị trường, khâu chế biến và chất lượng phải được chú trọng. Vì vậy, hợp tác xã quan tâm đầu tư công nghệ chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị nguồn nguyên liệu.

Đến nay, sản phẩm của hợp tác xã được đưa vào bày bán tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, quán ăn; có khách hàng mua làm quà tặng, quà biếu. Thị trường tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà còn mở rộng đến Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TPHCM và Gia Lai.

Mong muốn của anh Phước là tiếp tục mở rộng thị trường, liên kết với các đại lý phân phối để thuận lợi hơn trong quảng bá và đưa sản phẩm đến với khách hàng.

Từ những mô hình đang hoạt động, có thể thấy hướng phát triển sản phẩm đặc trưng ở Sen Ngư tập trung vào việc tận dụng thế mạnh sẵn có, nâng cao giá trị thông qua chế biến và từng bước mở rộng đầu ra. Đây cũng là cơ sở để các hộ sản xuất tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế tập thể, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Hiện các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xã có 9 sản phẩm tiêu biểu gồm: Gà sạch Sen Ngư, chả cá lóc, ếch khô tẩm gia vị, mật ong, yến chưng đường phèn, yến tinh chế, nước mắm, chả mực và mực một nắng.

Mỗi sản phẩm gắn với một nguồn nguyên liệu, thế mạnh sản xuất của địa phương. Địa phương hướng tới chuẩn hóa chất lượng, nâng cao giá trị và tìm kiếm thị trường phù hợp, có khả năng tiêu thụ ổn định.

Kết nối thị trường, tạo sinh kế bền vững

Cùng với việc phát triển sản phẩm, Sen Ngư chú trọng quảng bá, kết nối tiêu thụ, từng bước đưa hoạt động kinh doanh nông sản lên môi trường số. Đây được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn.

Ban Chấp hành Đoàn xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chuỗi chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương.

Chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương.

Thông qua các phiên livestream, nông sản, thủy hải sản chế biến và những mặt hàng đặc sản tiêu biểu của Sen Ngư sẽ được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Các chủ thể sản xuất, hợp tác xã có cơ hội chia sẻ về quy trình làm ra sản phẩm, chất lượng và câu chuyện sản phẩm; khách hàng được hướng dẫn cách đặt mua trực tuyến.

Không chỉ quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, Sen Ngư còn đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương vào các phiên livestream, tạo cách tiếp cận mới để giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường.

Từ sản phẩm đặc trưng đến câu chuyện đất và người, phiên livestream đầu tiên trong chuỗi chương trình “Đồng hành số hóa nông sản địa phương” với điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc giao lưu với bà Ngô Thị Thanh Thới và bà Trần Thị Hoanh - những nhân chứng lịch sử từng tham gia Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng.

Phiên livestream mở ra không gian để những câu chuyện về ký ức chiến đấu, truyền thống cách mạng và con người vùng biển Sen Ngư được chia sẻ rộng rãi. Từ câu chuyện của những nữ pháo binh năm xưa đến những sản vật được làm ra hôm nay, chương trình hướng đến kết nối giá trị lịch sử, văn hóa với hoạt động phát triển kinh tế địa phương.

Theo anh Trần Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Sen Ngư, Đoàn xã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp của xã được thành lập, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thông qua chuỗi livestream, tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ mong muốn đồng hành với các cơ sở sản xuất trong quảng bá nông sản, đặc sản, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến, từng bước nâng cao năng lực số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để các mô hình sản xuất phát triển và có điều kiện duy trì lâu dài, nguồn lực hỗ trợ đóng vai trò quan trọng. Theo ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, trên cơ sở các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác, xã sẽ ưu tiên nguồn vốn tín dụng giúp người dân có điều kiện thực hiện các mô hình sản xuất.

Trong đó, địa phương tập trung vào chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, những lĩnh vực có lợi thế tại địa phương, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, phấn đấu giảm nghèo bền vững.

Từ việc xây dựng thương hiệu Gà sạch Sen Ngư, phát triển các sản phẩm chế biến thủy hải sản đến kết nối tiêu thụ trên nền tảng số, địa phương đang hướng đến khai thác tốt hơn tiềm năng và nguồn nguyên liệu sẵn có. Khi sản phẩm được nâng cao giá trị, có thêm kênh tiêu thụ và người dân được hỗ trợ nguồn lực sản xuất, sinh kế sẽ có thêm điều kiện để duy trì, phát triển. Đây là hướng đi quan trọng để Sen Ngư gắn phát triển kinh tế địa phương với mục tiêu giảm nghèo bền vững.