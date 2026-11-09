Phát triển quỹ đất là nguồn lực đầu tư phát triển quan trọng

Theo báo cáo của Quỹ PTĐ tỉnh, tính đến hết tháng 10/2026, quỹ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí vốn cho 6 dự án tạo quỹ đất, với tổng số tiền 215 tỉ đồng; giải ngân 54 dự án tạo quỹ đất, tái định cư, với tổng số tiền 324 tỉ đồng; thu hồi 36 dự án, với tổng số tiền hơn 352 tỉ đồng. Tổng dư nợ ứng vốn Quỹ PTĐ tỉnh phải thu hồi tại thời điểm ngày 31/10 là hơn 1.225 tỉ đồng, trong đó vốn bằng tiền gần 383 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: C.H

Từ tháng 3-9/2026, các đơn vị, địa phương tổ chức 71 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, với số lượng 1.816 lô. Tỉ lệ số lô trúng đấu giá chiếm 38,6%. Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu 3.743 tỉ đồng tiền sử dụng đất, đạt 83,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Quỹ Phát triển đất tỉnh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: C.H

Tại phiên họp, các thành viên hội đồng trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoàn trả vốn ứng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số dự án kéo dài nhiều năm, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan; khó khăn trong tổ chức đấu giá do giá khởi điểm cao và sức cầu thị trường; thu hồi các khoản vốn ứng quá hạn, khó thu hồi.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển quỹ đất không chỉ làm tăng nguồn thu cho ngân sách, mà còn là nguồn lực đầu tư phát triển quan trọng để tỉnh giải quyết những nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Giải phóng mặt bằng, đầu tư các công trình, dự án trọng điểm…

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần xem các dự án phát triển quỹ đất có vai trò quan trọng như các dự án đầu tư công. Quỹ PTĐ tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu các giải pháp để sớm đưa các dự án phát triển quỹ đất vào đấu giá.

Đối với các dự án chậm tiến độ, chưa trả được nợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Quỹ PTĐ tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án thu hồi nợ, đôn đốc, theo dõi tiến độ thi công đã cam kết, có biện pháp, chế tài xử lý theo quy định hoặc hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa án; đồng thời rà soát, phân loại, dự án nào có khả năng thu hồi được nợ, sinh lợi cao, cần tạo điều kiện để triển khai.