Phát triển quan hệ hợp tác hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Lào

Nhân dịp này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về các nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân?

Trước hết, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của đồng chí Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào trong việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam.

Đặc biệt, đồng chí Sonexay Siphandone đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X của Lào vào ngày 5/10/2026. Do vậy, chuyến thăm lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới; tạo nền tảng cho việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này không chỉ là dịp để hai nhà Lãnh đạo Quốc hội của hai nước cùng trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn là dịp để hai bên thống nhất về các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật giữa hai Quốc hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo dựng môi trường chính trị, pháp lý và thể chế vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Tôi xin nhấn mạnh thêm rằng Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời đảm nhận trọng trách quan trọng trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Vì vậy, sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của hai cơ quan mà còn đóng góp trực tiếp vào việc củng cố lòng tin chính trị, tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tạo ra xung lực mới để quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, xứng tầm với mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo ra những dấu ấn và động lực mới như thế nào trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Lào?

Tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo ra dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn mới hợp tác sâu sắc và hiệu quả hơn nữa giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác và tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước. Qua các hoạt động đó, hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp, quy trình lập pháp, thẩm tra dự án luật, hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Tôi đánh giá rất cao kết quả hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào trong thời gian qua. Các cuộc hội thảo thường niên và các hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan đã trở thành kênh hợp tác thiết thực, giúp cán bộ, công chức hai bên trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trong công tác lập pháp và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao. Đây là một trong những đặc trưng quan trọng. Quốc hội hai nước cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy định pháp luật với các chủ trương, đường lối và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, hoạt động giám sát của Quốc hội cần được đẩy mạnh hơn nữa để theo dõi, đôn đốc và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tôi tin tưởng rằng chúng ta cần chuyển từ việc trao đổi, thống nhất về chủ trương sang theo dõi sát sao kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và đánh giá hiệu quả thực tế của các dự án hợp tác. Trên cơ sở tinh thần đoàn kết đặc biệt và độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, chúng ta có thể chuyển hóa thành các kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác song phương gắn liền với việc phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Bên cạnh hợp tác song phương, Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các cơ chế hợp tác nghị viện khác.

Tôi cho đây là kênh hợp tác rất quan trọng, bởi thông qua các diễn đàn nghị viện đa phương, cơ quan lập pháp hai nước không chỉ nâng cao vị thế và tiếng nói của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Thứ tư, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ nghị viện hai nước. Đây là lĩnh vực mang tầm chiến lược lâu dài và đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên. Hoạt động nghị viện đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại biểu Quốc hội phải có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu sắc về pháp luật, năng lực phân tích chính sách, kỹ năng giám sát, kỹ năng ứng dụng công nghệ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hai bên cần tiếp tục tổ chức các chương trình trao đổi, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên gia và các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ văn phòng Quốc hội. Các nội dung trao đổi nên tập trung vào kỹ năng lập pháp, phân tích và đánh giá tác động chính sách, giám sát ngân sách, giám sát các dự án đầu tư công, tổ chức phiên họp chất vấn, công tác thông tin cử tri và nghiên cứu phục vụ đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, tạo nguồn nhân lực kế cận có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội trong tương lai.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Tôi tin rằng đây là một hướng đi hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược đối với hai cơ quan lập pháp trong giai đoạn hiện nay.

Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa máy tính và phần mềm vào công tác hành chính, mà là quá trình đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, xử lý thông tin, nghiên cứu chính sách và thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Quốc hội Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và thành tựu nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu, quản lý văn bản và hỗ trợ hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đây là những kinh nghiệm vô cùng quý báu để Quốc hội Lào nghiên cứu, học tập và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như: xây dựng thư viện số Quốc hội; số hóa các văn bản pháp luật và hồ sơ kỳ họp; xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử; ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động thảo luận, biểu quyết và giám sát; phát triển các nền tảng thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội; nâng cao năng lực tìm kiếm, khai thác và kết nối thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp ý kiến cử tri và phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát và nghiên cứu chính sách. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tính chính xác, minh bạch của thông tin.

Tôi được biết trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển thư viện số Quốc hội, xây dựng kênh truyền hình Quốc hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, đào tạo cán bộ cũng như quản lý, vận hành cơ sở vật chất của Quốc hội. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn cần tiếp tục được nhân rộng và nâng cao chất lượng.

Tôi hy vọng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu và xây dựng các chương trình hợp tác sâu rộng hơn về chuyển đổi số, tổ chức các đoàn chuyên gia, các khóa tập huấn và chương trình trao đổi kỹ thuật, qua đó hỗ trợ cán bộ Quốc hội Lào tiếp cận các mô hình và phương thức quản trị hiện đại, từng bước xây dựng Quốc hội số phù hợp với điều kiện của Lào.

Tôi tin rằng với sự hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực này, Quốc hội hai nước không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số ở mỗi nước.

Nhìn chung, chuyến thăm lần này là tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, sự đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước thành các chương trình hợp tác cụ thể, có mục tiêu, kế hoạch tổng thể rõ ràng và kết quả minh bạch. Qua đó, quan hệ giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững chắc, xứng tầm với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!