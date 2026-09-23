Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada lên tầm cao mới

Dây chuyền lắp ráp máy giặt tại nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, xuất khẩu sang nhiều thị trường trong đó có Canada. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cá tra Việt Nam được xuất khẩu sang các nước Canada, Mexico, Brazil, Anh… (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Bình An Thịnh (Đồng Tháp) xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ dây nhựa và cây cói, lục bình sang nhiều nước trong đó có Canada. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Càphê đặc sản của trang trại Aeroco Coffee (Đắk Lắk) đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu và Canada... (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Học viên cao học Tijana Polich (quốc tịch Canada ) học tập nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Gia đình chị Hoàng Thị Hiền, dân tộc Tày ở Tuyên Quang phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình nhờ tiếp cận vốn từ Dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam” (AWEEV) do Bộ Các vấn đề toàn cầu và Chính phủ Canada tài trợ thông qua Tổ chức CARE Quốc tế. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chế biến thủy sản tại nhà máy của Tập đoàn Minh Phú (Cà Mau), xuất khẩu sang nhiều thị trường trong đó có Canada. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa chuyên may quần, áo jacket, thể thao… xuất khẩu sang thị trường Canada và nhiều thị trường khác. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu Thuận Phong, Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung Anh, tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu sản phẩm bánh tráng, bún, phở sang nhiều thị trường trong đó có Canada. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Các sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn đáp ứng được nhiều thị trường khó tính như EU, Canada, Nhật Bản... (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lễ Khai mạc Khóa huấn luyện Sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2024 giữa Việt Nam và Canada (Hà Nội, 11/3/2024). (Ảnh: TTXVN phát)

Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Canada (Canada) và Hiệp hội Càphê Canada tổ chức Ngày càphê Việt Nam tại Toronto, nhằm quảng bá các sản phẩm tại thị trường Bắc Mỹ (Canada, 18/09/2025). (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Thanh nhãn của thành phố Cần Thơ được xuất khẩu sang nhiều thị trường trong đó có Canada. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đánh cồng khai phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (9/11/2017). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tham tán Chính trị, Đại Sứ quán Canada tại Việt Nam Leigh McCumber thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế, 01/02/2024). (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Stefanie Beck, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada ký Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 3 (Hà Nội, 20/2/2025). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ông Michel Verdy, Chủ tịch Hiệp hội Quebec-Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam và Canada tại Hội thảo “Chiến lược đa dạng hóa thị trường: Từ rủi ro đến cơ hội” (Thành phố Hồ Chí Minh, 5/9/2025). (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Đoàn công tác của Học viện Hành chính và Quản trị công và đoàn chuyên gia Canada làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp triển khai Dự án “Quản trị địa phương bao trùm” do Chính phủ Canada tài trợ (27/05/2025). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hỗ trợ từ ông James Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam tại Lễ ghi nhận của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo (Hà Nội, 28/10/2025). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Diễn đàn tuổi trẻ về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ và kiến tạo hoà bình do Cục Gìn giữ hoà Bình Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức (Hà Nội, 30/10/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trận đấu Hữu nghị khúc côn cầu trên băng (ice hockey) giữa hai đội Việt Nam và Canada, tại sân băng Ice Ring (Royal City), Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thăm mô hình sản xuất chè Đông Phương Mỹ Nhân tại đồi chè xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu, 08/05/2024). (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil (Hà Nội, 2/8/2024). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila (Canada), ngày 13/08/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam đến thăm và làm việc với trường Đại học Trà Vinh (21/10/2025). (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Lễ bàn giao Hệ thống Cảnh báo sớm và Quản lý thiên tai (HMEWS) tại phường Vĩnh Phước do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức (18/11/2025). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 23/11/2025, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Ngoại trưởng Canada Anita Anand. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Giám đốc SIAL Canada Stéphane Thuillier (phải) thăm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thực phẩm quốc tế SIAL Canada, diễn ra từ 29/4 đến 1/5/2026 ở Montreal (Canada). (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee làm Trưởng đoàn cùng 257 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15-18/5/2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 26/5/2026, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với đối tác Canada tổ chức Lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada (JEC 3) diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Arun Thangaraj (06/06/2026). (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 21/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, sáng 30/7/2025, tại Trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagné. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila (Canada), ngày 13/08/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)