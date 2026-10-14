Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamfong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào nhất trí kiên định tiếp tục phát triển thực chất quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết chiến lược. Ảnh minh họa: baoquocte.vn

Nhìn lại lịch sử mối quan hệ Việt Nam-Lào, chúng ta tự hào về tình đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mỗi thành tựu đạt được của cách mạng hai nước từ trước đến nay đều gắn liền với những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ấy.

Trải qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh và những năm tháng gian truân trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đã trở thành quy luật khách quan, nhân tố có ý nghĩa sống còn, là nền tảng để hai nước phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Thời gian qua, quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước ở mức cao. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, được triển khai toàn diện, thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, viễn thông và logistics. Hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, tiếp tục được quan tâm. Hai bên cùng duy trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, nhất là Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ đặc biệt giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược và nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của hai nước. Bắt nguồn từ sự gắn bó trong phong trào cách mạng Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hình thành, tôi luyện qua quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và tiếp tục phát triển trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trong tháng 1-2026 đã tạo cơ sở quan trọng để hai Đảng tiếp tục xác định những định hướng lớn cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới. Hai Đảng nhất quán coi trọng việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; xác định đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước kế thừa, bảo vệ và phát huy.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Vilay Lakhamfong góp phần củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai Đảng. Chuyến thăm là cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.