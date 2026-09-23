Phát triển quả hồng vành khuyên gắn với du lịch trải nghiệm

Người dân phân loại hồng vành khuyên sau khi thu hoạch.

Thời gian thu hoạch chính vụ tập trung khoảng tháng 9 dương lịch hàng năm. Đây là nhóm hồng ngâm, khi ăn có vị ngọt mát, giòn sần sật, thơm dịu và không hạt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, hồng vành khuyên không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân mà các nhà vườn còn tổ chức mở cửa đón du khách đến tham quan trải nghiệm.

Du khách được thoải mái chụp ảnh check in, tự tay hái những trái hồng vàng óng trên cành và tham gia những trải nghiệm độc đáo đặc trưng tại vườn hồng trong xã. Đây là một trong những hướng đi mới vừa phát triển sản xuất đồng thời gắn với du lịch trải nghiệm nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân.

Người dân cho biết, hồng vành khuyên là giống cây ăn quả thích nghi với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương từ nhiều năm nay. Với những đặc tính riêng biệt, quả hồng vành khuyên đã tạo nên những hương vị riêng mà chỉ vùng đất này mới có. Chính vì vậy, cây hồng được xã xác định là cây trồng chủ lực đem lại thu nhập cao cho người dân của địa phương. Với diện tích trên 600 ha, năng suất 6 tấn/ha, mỗi vụ cho người dân thu nhập từ 96 đến 110 triệu đồng/ha.

Đánh giá của UBND xã cho thấy, phần lớn diện tích hồng vành khuyên tập trung ở quy mô hộ gia đình, khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn hạn chế. Người dân mới chỉ dừng lại ở khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch nên hiệu quả chưa cao.

Người dân kiểm tra hồng vành khuyên vừa thu hoạch tại vườn.

Để nâng cao giá trị và hiệu quả của cây hồng cho người dân, xã Hoàng Văn Thụ đã kết hợp với các gia đình trồng hồng trong xã tổ chức triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình vườn hồng kiểu mẫu. Mô hình vườn hồng kiểu mẫu được triển khai tại 10 hộ gia đình với diện tích 5 ha tại thôn Thống Nhất.

Để thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao, xã đã huy động các lực lượng trong xã cùng với người dân tổ chức xây dựng nhiều hạng mục của vườn hồng như đường dạo, cảnh quan trải nghiệm, xích đu, nhà vách tre, chòi nghỉ, trồng hoa hai bên lối đi,… Ngoài ra, mô hình trải nghiệm còn có cổng chào, điểm dừng chân, dịch vụ tại chân đồi giúp du khách có những trải nghiệm thực tế sinh động tại vườn hồng.

Anh Lục Văn Phi, thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn cho biết, xây dựng mô hình trải nghiệm tại vườn hồng là mơ ước từ lâu của anh. Trong năm 2026, xã đã quyết định xây dựng mô hình trải nghiệm tại đây. Điểm nhấn của mô hình là tập trung vào những trải nghiệm cho du khách trực tiếp tại vườn hồng. Du khách đến với vườn hồng còn được trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, tiểu cảnh, check in,…

Trải nghiệm hái hồng vành khuyên tại vườn hồng.

Thời gian đầu mới xây dựng anh rất lo lắng, tuy nhiên được sự hỗ trợ động viên của bạn bè, chính quyền địa phương mô hình đã đi vào hoạt động. Anh cũng mong muốn các cơ quan chức năng, tổ chức tiếp tục quan tâm hỗ trợ để mô hình ngày thu hút được nhiều du khách tham gia trải nghiệm thực tế.

Chị Hoàng Thị Há, thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ, gia đình chị trồng hồng từ năm 2008, hiện tại gia đình có khoảng 300 cây hồng vành khuyên. Thực hiện mô hình trải nghiệm tại vườn hồng, gia đình chị cùng các hộ gia đình đã tổ chức đóng góp kinh phí và ngày công để hoàn thiện và đưa vào hoạt động mô hình du lịch trải nghiệm thực tế. Qua mô hình giúp du khách có trải nghiệm thực tế và hiểu hơn về quy trình trồng, chăm sóc và phát triển của hồng đặc sản của địa phương.

Xã Hoàng Văn Thụ xác định phát triển sản xuất gắn với xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững, đặc trưng, đa dạng gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Mô hình trải nghiệm du lịch sắc hồng biên cương. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Bà Hứa Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn cho biết, xã xác định nâng cao giá trị cây hồng thông qua 2 mô hình là vườn hồng kiểu mẫu để gắn với du lịch trải nghiệm và mô hình vườn hồng số. Theo đó xã kết hợp sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm để nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương, xã cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, truyền thông, quảng bá cho sản phẩm hồng vành khuyên của địa phương. Chính quyền xã xác định mục tiêu lâu dài là cung cấp cho thị trường giá trị của cây hồng chứ không chỉ dừng lại ở bán sản phẩm của quả hồng vành khuyên. Việc xây dựng sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm đã giúp du khách trong và ngoài tỉnh có thời gian thăm quan, tìm hiểu về hồng vành khuyên của địa phương.

Để sản phẩm hồng vành khuyên tiếp tục vươn xa, chính quyền địa phương còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tăng kết nối giữa các địa phương, đồng thời hướng đến chế biến sâu, phát triển thêm nhiều sản phẩm từ hồng như trà hồng, rượu hồng, giấm hồng,…

Các chòi lá để du khách check in tại vườn hồng.

Tại Lạng Sơn nhiều mô hình du lịch cộng đồng đang là hướng phát triển bền vững vừa bảo tồn các giá trị văn hóa mà còn nâng cao đời sống cho người dân. Các mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, mô hình du lịch cộng đồng Hữu Liên, xã Hữu Liên, mô hình du lịch Net Zero tại thôn Lân Nóng, xã Cai Kinh,…đã trở thành những điểm du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức đặc sản của địa phương cũng như trải nghiệm văn hóa tại các vùng miền trong tỉnh.

Đây cũng là mục tiêu mà Nghị quyết 24-/NQ/TU ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đề ra, trong đó tập trung khai thác, tận dụng tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh cao và bền vững. Đẩy mạnh liên kết giữa ngành nông nghiệp và du lịch thông qua việc hình thành các điểm trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm nông, lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng và quảng bá thương hiệu nông lâm sản của địa phương.