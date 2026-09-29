Phát triển outlet - nơi tập trung bán sản phẩm giá rẻ: 2030 có mô hình đầu tiên

Theo đề án, outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp hàng hóa đến người tiêu dùng với mức giá phù hợp đặc thù mô hình.

Hàng hóa tại outlet có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc sản phẩm được sản xuất riêng để kinh doanh tại hệ thống này.

Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch và có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế. Đồng thời, mô hình phải gắn với công tác quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mục tiêu có outlet đầu tiên vào năm 2030

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Giai đoạn 2030-2045, mô hình này được định hướng mở rộng tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một outlet.

Đến năm 2030, ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực.

Đề án xác định ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường. (Ảnh minh họa: Internet).

Một mục tiêu đáng chú ý khác là tỷ lệ hàng hóa Việt Nam tại các outlet thí điểm phấn đấu đạt 30%-40%.

Đề án cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh trong outlet vào năm 2030. Các sản phẩm được ưu tiên gồm hàng thuộc chương trình Thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và những sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Theo đề án, tùy điều kiện thị trường, Việt Nam có thể phát triển 3 mô hình outlet.

Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê khoảng 30.000 - 50.000 m², được phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình này hướng tới các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, phù hợp với vị trí gần đô thị lớn, điểm du lịch hoặc đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê khoảng 5.000 - 25.000 m², có thể được tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Trong khi đó, outlet tích hợp có diện tích cho thuê khoảng 15.000 - 50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình này có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư hoặc có lượng khách du lịch lớn.

Những địa bàn tiềm năng

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có sức mua lớn, tiềm năng du lịch và kết nối giao thông thuận lợi.

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet.

Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định có tiềm năng phát triển mô hình này.

Tại TP.HCM, định hướng tập trung dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành.

Ở Đà Nẵng và Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối hai địa phương.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Các địa phương sẽ rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư phải chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt tại outlet.

Mở thêm không gian cho hàng Việt

Theo đề án, outlet không chỉ được định hướng như một mô hình bán lẻ mà còn trở thành không gian quảng bá sản phẩm Việt và hình ảnh địa phương.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia”.

Song song với thu hút đầu tư, công tác quản lý thị trường tại các outlet sẽ được tăng cường. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, giá bán, niêm yết giá, cũng như phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao làm đầu mối tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương triển khai Đề án, nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển, quản lý mô hình outlet.

Cơ quan này đồng thời theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương và đề xuất nội dung triển khai phù hợp trong từng giai đoạn.

Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện những quy định liên quan đến hàng hóa, giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm doanh nghiệp, chính sách đầu tư, phát triển thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi số, sản phẩm, thương hiệu và du lịch mua sắm.

Tại các địa phương, việc phát triển outlet phải đi cùng quản lý nhà nước. Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lựa chọn mô hình, thu hút đầu tư, theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện; đồng thời tăng cường phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về giá và gian lận thương mại.

Với mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet vào năm 2030, đề án kỳ vọng tạo thêm một kênh bán lẻ hiện đại, mở rộng không gian tiêu thụ hàng Việt, đồng thời kết nối mua sắm với du lịch, thương mại và dịch vụ.