Phát triển OCOP từ lợi thế địa phương

Trong những năm qua, xã Nam Trạch đã tập trung phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuỗi giá trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch mạnh sang hướng sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng trưởng khá.

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bước đầu được đẩy mạnh, góp phần tạo cơ sở đánh giá, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Nhằm nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương, đến nay, xã Nam Trạch đã phát triển, duy trì được 7 sản phẩm OCOP 3 sao, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm và dược liệu.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, Công ty CP đầu tư Thương mại, Xây dựng Đức Thành đã mạnh dạn đầu tư trồng 27ha măng lục trúc, loài cây được xem là vua của các loại măng. Cây măng được công ty trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Nhờ việc chú trọng kỹ thuật chăm sóc, cây măng lục trúc trên địa bàn xã Nam Trạch sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi cây măng lục trúc mẹ có thể đẻ từ 30-35 cây con; vườn măng chỉ cần trồng một lần nhưng cho thu trong 10-15 năm.

Cây măng lục trúc trên địa bàn xã Nam Trạch được trồng theo hướng hữu cơ - Ảnh: L.M

Bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP đầu tư Thương mại, Xây dựng Đức Thành, cho biết: “Hiện nay, công ty có sản phẩm măng tươi đã được công nhận OCOP 3 sao vào năm 2024 và công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ năm 2025. Với mong muốn tạo ra sản phẩm măng lục trúc có chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, chúng tôi đã đầu tư sâu và bài bản trong việc xây dựng quy trình trồng sạch và công nghệ chế biến, bảo quản. Nhờ vậy, công ty đã có vùng nguyên liệu măng lục trúc được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000. Năm 2026, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiệnhồ sơ đề nghị công nhận OCOP đối với sản phẩm măng tươi và măng hấp tại vườn lớn thuộc xã Nam Trạch”.

Hợp tác xã (HTX) Tinh dầu Như Oanh là đơn vị sản xuất hiện có nhiều sản phẩm OCOP nhất trên địa bàn xã Nam Trạch, với 3 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: Tinh dầu tràm trà, tinh dầu sả chanh, tinh dầu sả Java. HTX đang xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao đối với tinh dầu tràm năm gân. Nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế vì khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, HTX đã tập trung sản xuất và liên kết sản xuất với nông dân trong vùng hơn 50ha cây dược liệu. Sản phẩm làm ra được tiêu thụ số lượng lớn tại các công ty dược ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên; xuất khẩu sang các nước, như: Đức, Hungary, Trung Quốc…

Bà Trần Thị Như Oanh, Giám đốc HTX Tinh dầu Như Oanh, chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu các sản phẩm của HTX, chúng tôi luôn quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang những giống có hiệu quả cao; tăng cường phát triển vùng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu của thị trường. HTX cũng đầu tư lắp đặt hệ thống máy móc chiết xuất tinh dầu hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; quan tâm cải tiến mẫu mã bao bì; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ thương mại, kênh thương mại điện tử…”.

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về địa hình, tài nguyên thiên nhiên phong phú của địa phương, thời gian qua, xã Nam Trạch đã quan tâm tổ chức quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất gắn với cây trồng và sản phẩm chủ lực. Xã đang dần hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật; trồng hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp hằng năm ở vùng gò đồi và trung du; chuyên canh trồng rừng, cây công nghiệp ở vùng rừng núi; khai thác và nuôi trồng, chế biến thủy sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá ở vùng biển…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân: “Việc phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt nhiều thành công, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, đổi mới diện mạo nông thôn. Phát huy lợi thế từ các nông sản đặc trưng của địa phương, nhiệm kỳ 2025-2030, xã phấn đấu xây dựng 2-3 sản phẩm OCOP. Để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với việc quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, xã sẽ vận động các chủ thể chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm”.