Phát triển nông nghiệp xanh

ĐBP - Khi tiêu dùng xanh trở thành xu hướng, giá trị nông sản đòi hỏi gắn với quy trình sản xuất, mức độ an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và đánh giá tác động môi trường trong quá trình sản xuất. Từ lúa gạo, cà phê, mắc ca đến cây ăn quả… tư duy sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn đang được doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân Điện Biên quan tâm. Đây cũng là cơ sở để tỉnh xây dựng, phát triển nhãn hiệu “phát thải thấp”, gắn với cơ sở dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Sản phẩm nho mẫu đơn của Hợp tác xã Nông sản chất lượng cao Thảo Nguyên, phường Mường Thanh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được thị trường ưa chuộng.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu nâng diện tích rau các loại lên 6.500ha, sản lượng 113,1 nghìn tấn; diện tích cà phê trên 13.130ha, mắc ca gần 14.900ha và cây ăn quả 5.000ha. Quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng nhưng cùng với đó là yêu cầu rõ hơn về chất lượng và phương thức canh tác. Sự chuyển đổi thể hiện rõ ở cây lúa, ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Điện Biên. Tại cánh đồng Mường Thanh, kỹ thuật tưới ngập, khô xen kẽ được áp dụng nhằm tiết kiệm nước và hướng tới giảm phát thải khí nhà kính. Nông dân được hướng dẫn hạn chế phân bón hóa học, tăng sử dụng phân hữu cơ và thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Sử dụng phân bón hợp lý giúp giảm chi phí; quản lý dịch hại tốt hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật; tưới nước theo nhu cầu của cây giảm lượng nước sử dụng. Dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng hữu cơ vào sản xuất lúa vụ mùa năm 2026 tại xã Thanh Nưa; chương trình BNS OPEN tại một số xã thuộc cánh đồng Mường Thanh do Công ty Cổ phần Công nghệ Nano BSB thực hiện đang tạo thêm những cách tiếp cận mới trong sản xuất lúa ở Điện Biên.

Không chỉ cây lúa, ở nhóm cây ăn quả, yêu cầu sản xuất an toàn thúc đẩy các hợp tác xã, người dân thay đổi cách chăm sóc. Tại vườn nho mẫu đơn Pú Tửu của Hợp tác xã Nông sản chất lượng cao Thảo Nguyên, phường Mường Thanh, sản xuất được tổ chức trên diện tích gần 2ha. Khoảng 1.000 gốc nho mẫu đơn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Nho được chăm sóc theo hướng hữu cơ, nhiều chùm quả được bọc để hạn chế côn trùng, hệ thống tưới phun tự động bố trí đến từng gốc. Vườn nho không chỉ tạo ra sản phẩm mà được mở cửa để khách tham quan, trải nghiệm và thu hoạch trực tiếp. Những chùm nho được cắt ngay tại vườn giữ được độ tươi, giòn, giúp người trồng có thêm nguồn thu từ dịch vụ trải nghiệm.

Sản phẩm nho mẫu đơn của Hợp tác xã Nông sản chất lượng cao Thảo Nguyên.

Sản xuất xanh không chỉ là thay đổi phương thức canh tác mà đòi hỏi tổ chức lại sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Người tiêu dùng quan tâm hơn đến chất lượng, nguồn gốc và quy trình tạo ra sản phẩm. Đây là lý do ngành nông nghiệp khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nếu sản xuất được tổ chức theo chuỗi, từ vật tư đầu vào, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản, tiêu thụ đều có thể kiểm soát và truy xuất, thì những yêu cầu về an toàn, giảm phát thải sẽ là điều kiện quan trọng để nông sản Điện Biên tiếp cận thị trường.

Theo kế hoạch sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh hướng tới hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2035 giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Phấn đấu khoảng 20 - 30% diện tích áp dụng các gói kỹ thuật sản xuất giảm phát thải do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Điểm mới không chỉ nằm ở việc áp dụng kỹ thuật giảm phát thải, mà còn ở yêu cầu đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV) để xác định kết quả. Khi lượng phát thải được lượng hóa, những mô hình hiệu quả mới có cơ sở để đánh giá, nhân rộng và gắn với giá trị thị trường.

Tại diễn đàn kết nối chuỗi giá trị nông sản Điện Biên theo hướng xanh, bền vững, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã tập trung trao đổi về kinh tế tuần hoàn, đổi mới giống, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch. Đây được xem là những khâu còn thiếu để nâng giá trị nông sản thay vì chỉ tăng sản lượng nguyên liệu. Tham gia hội thảo, TS. Lê Văn Đức, Hội Làm vườn Việt Nam chia sẻ, việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi và công nghệ phải phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng địa phương. Đồng thời thiết kế quy trình sản xuất tiết kiệm nước, năng lượng và kiểm soát phát thải khí nhà kính. Với Điện Biên, yêu cầu này càng quan trọng, bởi mỗi vùng đất có điều kiện tự nhiên và lợi thế sản xuất khác nhau, không thể áp dụng một công thức chung, do đó phải xem xét các yếu tố đặc thù.

Sản xuất xanh đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong từng khâu canh tác. Khi quy trình được chuẩn hóa, vùng trồng được quản lý, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và gắn với chế biến, tiêu thụ, giá trị nông sản được nâng lên. Đó là cách để lợi thế đất đai, khí hậu của Điện Biên được chuyển hóa thành những sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị cao hơn.