Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ

Vùng sản xuất rau quả hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh, xã Vu Gia. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại xã Vu Gia, vườn nho hữu cơ của gia đình bà Võ Thị Xem (thôn Lâm Yên) là một điểm sáng. Từ đất bãi bồi, gia đình bà dành mấy năm liên tiếp cải tạo, bổ sung trấu, rơm rạ và phân sinh học để bón cho đất, trồng hàng trăm gốc nho và đã cho quả ngọt đầu mùa. Vườn trang bị hệ thống tưới tự động, ủ gốc bằng bã mía, mùn cưa và chuối chín để tăng độ ngọt tự nhiên.

“Mỗi vụ nho chín, khách tìm về tận vườn mua hoặc đặt số lượng lớn vì tin tưởng nho sạch”, bà Xem cho biết. Gia đình bà Xem đang tiếp tục mở rộng trồng thêm nho sữa Hàn Quốc và nho mẫu đơn để cung ứng ra thị trường.

Cũng tại xã Vu Gia, dự án thí điểm nông nghiệp hữu cơ trên tổng diện tích 1,1ha của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh (Vu Gia Organic Farm) đã ghi nhận bước tiến lớn. Nhờ ứng dụng công nghệ vi sinh, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và hệ thống tưới thông minh, hợp tác xã cam kết 100% sản lượng rau thu hoạch không phát hiện dư lượng của 5 hoạt chất hóa học độc hại. Mới đây, 2 sản phẩm rau mồng tơi và rau dền đỏ của hợp tác xã đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Đông Nam Á do Hiệp hội AATSEA và Quỹ Earthsafe (Thái Lan) cấp.

Rau dền đỏ của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh vừa được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Đông Nam Á do Hiệp hội AATSEA và Quỹ Earthsafe (Thái Lan) cấp. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Ngô Văn Phi, Giám đốc hợp tác xã cho hay: “Đây là tin vui và là tiền đề quan trọng để sản phẩm rau hữu cơ của hợp tác xã vươn ra các thị trường lớn”.

Tại xã Tam Xuân, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nông trại xanh chọn bài toán chuyên nghiệp hóa với quy mô gần 3ha. Hợp tác xã đã áp dụng quy trình tuần hoàn khép kín: nuôi trùn quế lấy phân bón cho rau, tận dụng phế phẩm nông nghiệp nuôi gia cầm rồi quay vòng nguồn phân nuôi trùn. Hiện sản phẩm của hợp tác xã có thị trường ổn định tại các chuỗi thực phẩm sạch và hệ thống trường học tại Tam Kỳ, Đà Nẵng.