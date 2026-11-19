Những kết quả nổi bật

Năm 2026, UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường, theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế; khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt hơn 2.039 tấn, vượt kế hoạch đề ra (đạt 102%).

Nhiều mô hình trồng trọt mới mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được triển khai thử nghiệm thành công, như: Mô hình giống lúa QC11 tại thôn Phúc Lộc, mô hình trình diễn trồng tiêu ở thôn Bắc Dinh, mô hình trồng sắn HN1, HLRS 15 kháng bệnh khảm lá…, mở ra triển vọng nhân rộng trong thời gian tới.

Hoạt động khai thác thủy hải sản trên địa bàn xã Nam Trạch mang lại hiệu quả kinh tế cao - Ảnh: C.N

Lĩnh vực chăn nuôi có sự chuyển dịch tích cực từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang mô hình trang trại quy mô lớn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn và khép kín. Toàn xã hiện duy trì 9 trang trại, chấp hành tốt các quy định pháp luật về chăn nuôi. Đặc biệt, trên địa bàn có một mô hình nuôi nhung hươu giá trị cao của Hợp tác xã Hà Cường (thôn Việt Trung); đàn trâu bò quy mô lớn của Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã góp phần nâng cao đáng kể giá trị kinh tế ngành chăn nuôi.

Anh Lê Thế Cường, đại diện Hợp tác xã Hà Cường chia sẻ: “Mô hình nuôi hươu của gia đình tôi có 15 con đực và 5 con cái, đến nay đã cho thu hoạch bước đầu. Hươu là loài vật có đặc tính ít bệnh tật, dễ nuôi. Nếu biết thực hiện đúng các kỹ thuật chăn nuôi thì hươu sẽ phát triển tốt, sớm cho thu hoạch nhung, sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với một số loại vật nuôi khác”.

Bên cạnh đó, nuôi trồng và khai thác thủy sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tổng sản lượng năm 2026 ước đạt 4.046 tấn, đạt 112,3% kế hoạch năm. Công tác phát triển nông thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và phát triển sản phẩm OCOP đạt nhiều kết quả khích lệ, với 6 vườn mẫu và 7 sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Tập trung kế hoạch sản xuất năm 2027

Năm 2027, UBND xã Nam Trạch đặt ra chỉ tiêu phấn đấu gieo trồng hết diện tích cây hằng năm; tổng sản lượng lương thực ổn định 2.000-2.200 tấn. Tổng đàn trâu bò tăng 10-15%; đàn lợn tăng 15-20%; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỉ lệ 90% tổng đàn trở lên. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản 3.600 tấn. Xã nhân rộng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phát triển sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống; định hướng lựa chọn các giống lúa, ngô, lạc năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày, sản xuất theo vùng tập trung gắn với nhu cầu thị trường đầu ra sản phẩm. Việc gieo trồng bảo đảm đúng lịch thời vụ, đúng kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Đối với chăn nuôi, ưu tiên phát triển theo hướng trang trại, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Khuyến khích ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi tuần hoàn, tái sử dụng chất thải, phát triển mô hình biogas; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bảo đảm phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản và khai thác, tăng sản lượng và giá trị sản phẩm; khuyến khích áp dụng công nghệ nuôi an toàn, quản lý mật độ thả, kiểm soát chất lượng con giống và thức ăn. Xã cũng tăng cường tuyên truyền, giám sát chống khai thác IUU.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, xã Nam Trạch đã có sự chuẩn bị chu đáo cho vụ sản xuất đông-xuân 2026-2027 nói riêng và sản xuất nông nghiệp 2027 nói chung. Xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.