Phát triển nông nghiệp bền vững

Xác định nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, xã Đồng Lê tập trung đổi mới tư duy sản xuất, khuyến khích người dân chuyển từ phương thức canh tác, chăn nuôi truyền thống sang sản xuất an toàn, theo hướng hữu cơ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong đó, việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hình thành các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết, theo định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương, việc khảo sát, lựa chọn vùng chuyển đổi được thực hiện trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội, quy hoạch và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Những vùng có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi đã hình thành mô hình sản xuất tốt hoặc có sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP sẽ được ưu tiên xem xét chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ.

Xã Đồng Lê quy hoạch xây dựng các vùng chuyên canh về nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững - Ảnh: X.P

Những ngày này, ông Trương Quốc Việt, thôn Kim Lũ, đang tất bật tìm thuê thêm nhân công thời vụ để bắt đầu thu hoạch cam gần 16ha. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng Kim Lũ rất thích hợp với các loại cây trồng có múi và thương hiệu cam, bưởi Kim Lũ đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng trồng với quy mô lớn và hoàn toàn theo hướng hữu cơ thì ông Việt là người tiên phong ở vùng đất này. Ông Việt cho hay, trang trại trồng cam của gia đình hoàn toàn không sử dụng các loại hóa chất, việc phòng trừ sâu bệnh đều sử dụng thuốc sinh học. Vì thế, cam của ông có giá bán ra thị trường cao hơn nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Cũng theo ông Việt, vụ cam năm nay không được mùa như mọi năm. Sản lượng ước đạt tại vườn khoảng 40-50 tấn và hiện bắt đầu thu hoạch từ đây cho đến Tết âm lịch. Cam sau khi hái xuống sẽ được công nhân làm vệ sinh, kiểm tra từng quả rồi dán tem sản phẩm OCOP 3 sao trước khi xuất bán. “Tuy chi phí nhân công khá cao nhưng bù lại giá cả luôn ổn định vì đã khẳng định được thương hiệu. Nói chung trồng cam sạch lãi ít hơn nhưng đổi lại không lo đầu ra”, ông Việt chia sẻ.

Ông Trần Xuân Tiến, cán bộ Phòng Kinh tế, xã Đồng Lê cho hay, ngoài mô hình của ông Việt, địa phương cũng quy hoạch xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh về nông nghiệp, hướng tới sản xuất bền vững; chú trọng nâng cao năng lực tổ chức sản xuất của người dân khu vực Kim Lũ; phát triển các hình thức liên kết phù hợp và khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Một trong những hướng đi được xã Đồng Lê chú trọng là phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các công ty có thế mạnh về phát triển chăn nuôi hữu cơ, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng về phương thức sản xuất mới, từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi, nâng cao nhận thức về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế.

Đến cuối tháng 9/2026, toàn xã có 26 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn hữu cơ, trong đó 17 hộ đã đưa lợn vào nuôi, với tổng đàn hơn 500 con. Xã cũng đã xây dựng cửa hàng nông nghiệp sạch, chuyên bán những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Đây được xem là hướng đi mở ra cơ hội tiếp cận quy trình chăn nuôi chuyên nghiệp, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi.

Theo đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030, xã Đồng Lê định hướng xây dựng các mô hình chăn nuôi hữu cơ đạt tiêu chuẩn và chăn nuôi an toàn đối với các vật nuôi có tiềm năng như lợn, bò, gà và ong lấy mật.

Từ những kết quả bước đầu trong phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ và đa dạng hóa cây trồng, xã Đồng Lê đang từng bước tạo dựng nền tảng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. "Địa phương hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân và xây dựng nền kinh tế bền vững", Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết thêm.