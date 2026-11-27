Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo và các chủ thể có liên quan cùng trao đổi, đánh giá thực tiễn, nhận diện những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp có căn cứ, khả thi, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Nhiều điểm nghẽn trong đào tạo và sử dụng nhân lực y tế

Tại hội thảo, GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho rằng, nguồn nhân lực y tế không chỉ quyết định chất lượng khám bệnh, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo.

Vấn đề không chỉ là đào tạo thêm bao nhiêu bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên, mà quan trọng hơn là xác định chuẩn năng lực đào tạo, bố trí nhân lực phù hợp và xây dựng cơ chế để mỗi cán bộ y tế phát huy tối đa năng lực, gắn bó lâu dài với nghề, phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được trong phát triển hệ thống y tế và đào tạo nhân lực, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều điểm nghẽn lớn cần sớm tháo gỡ, từ nguồn nhân lực y tế phân bố còn thiếu hụt và không đồng đều, chất lượng đào tạo chưa đồng nhất, mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa còn phân tán đến chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc chưa tương xứng. Một vấn đề khác là tiềm năng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hợp tác quốc tế chưa được phát huy đồng đều.

Từ thực trạng này, GS Dương Quý Sỹ cho rằng, đổi mới phát triển nhân lực y tế không chỉ dừng ở điều chỉnh chương trình đào tạo mà cần cải cách đồng bộ từ thể chế, xây dựng chuẩn năng lực quốc gia đến cơ chế sử dụng và phát triển nhân tài.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là nghiên cứu thí điểm cơ chế tuyển chọn bác sĩ nội trú thống nhất trên phạm vi quốc gia, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp.

Theo GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ, chương trình cần bảo đảm đào tạo thực hành có giám sát, phân bổ chỉ tiêu theo nhu cầu chuyên khoa và vùng miền, đánh giá năng lực định kỳ, bảo đảm quyền lợi người học và có sự liên thông phù hợp với các chương trình chuyên khoa hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ và các đại biểu tại hội thảo.

Cần cơ chế đặc thù để thu hút, giữ chân nhân tài y tế

Bên cạnh đổi mới mô hình đào tạo, GS Dương Quý Sỹ nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nhân lực y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Theo đó, ngành Y tế cần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ chăm sóc từng đợt sang quản lý sức khỏe liên tục. Các lĩnh vực cần ưu tiên đào tạo gồm bác sĩ y học gia đình, điều dưỡng cộng đồng, nhân lực y tế dự phòng, phục hồi chức năng và quản lý bệnh không lây nhiễm. Đặc biệt, cần có cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với tuyển dụng và giữ chân nhân lực tại địa phương.

Toàn cảnh hội thảo.

Đối với việc thu hút, trọng dụng nhân tài, GS Dương Quý Sỹ đề xuất chuyển từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên bằng cấp, chức danh và thâm niên sang đánh giá bằng năng lực, trách nhiệm và giá trị cống hiến.

Từ các định hướng trên, GS Dương Quý Sỹ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chương trình phát triển nhân lực y tế chất lượng cao; bảo đảm nguồn lực triển khai chuẩn năng lực quốc gia và đánh giá năng lực hành nghề phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Đáng chú ý, ông đề nghị nghiên cứu thí điểm mô hình tuyển chọn, đào tạo bác sĩ nội trú quốc gia; xem xét chính sách đối với bác sĩ nội trú, bởi hiện nay người học phải đóng học phí trong khi đảm nhiệm công việc thực hành nặng nhọc.

Theo GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, phát triển nhân lực y tế chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đầu tư cho nhân lực y tế chính là đầu tư cho sức khỏe nhân dân, trí tuệ quốc gia và tương lai phát triển bền vững của đất nước.