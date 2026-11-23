Sự kiện quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đại diện các tổ chức đối tác như CIO Vietnam, TIMES nhằm thảo luận về chiến lược ứng dụng AI có chủ đích, lấy con người làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo Advancing AI with Intent với sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ tại Hà Nội sáng 14/11. Nguồn: upGrad Việt Nam

Đầu tư nhân lực số song hành cùng công nghệ

Khi các tác nhân AI (AI agent) tham gia sâu hơn vào quy trình vận hành, năng lực của đội ngũ lãnh đạo trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư. Bà Trần Tố Uyên - Giám đốc quốc gia AI for Vietnam, đồng sáng lập kiêm Giám đốc quốc gia STEAM for Vietnam - nhận định kiến thức và kỹ năng hiện tại có thể nhanh chóng lạc hậu trước tốc độ biến đổi của công nghệ. Do đó, việc học tập cần trở thành một phần của công việc hằng ngày.

Dẫn thực tiễn từ chương trình “AI cho Giáo viên” hợp tác cùng Bộ Giáo dục và đào tạo và UNICEF Việt Nam đã trang bị kiến thức AI cho hơn 200.000 nhà giáo Việt Nam, bà Uyên nhấn mạnh nhà quản lý làm việc cùng AI agent cần làm chủ năm năng lực cốt lõi: am hiểu chuyên môn ngành, xác định rõ mục tiêu, biết cách điều phối đội ngũ và công nghệ, định hướng lộ trình và thiết lập chuẩn đánh giá đầu ra. Nắm vững ba yếu tố này giúp một nhà quản trị điều phối hiệu quả nhiều AI agent cùng lúc.

Trách nhiệm giải trình vẫn thuộc về nhà quản trị

Ông Đào Trung Thành - cố vấn chiến lược AI, chỉ ra khoảng cách lớn giữa mức độ phổ cập công nghệ và hiệu quả thực chất. Dẫn chứng từ khảo sát toàn cầu của McKinsey, ông cho biết 89% tổ chức đã sử dụng AI nhưng chỉ 37% ghi nhận công nghệ này đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận.

Một trong những nguyên nhân chính là hiện tượng “con dấu cao su” – chỉ trạng thái nhân sự phê duyệt kết quả từ AI theo quán tính mà thiếu bước kiểm chứng. Theo ông Thành, doanh nghiệp có thể giao việc cho AI nhưng không thể giao trách nhiệm. Mỗi hệ thống vận hành cần phân định rạch ròi ba vai trò: người ra quyết định, người giám sát và người có quyền dừng hệ thống. Thông tư 53/2026/TT-NHNN, điều 3 khoản 3: “Trí tuệ nhân tạo không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người”, hiệu lực từ 15/11/2026, áp dụng trong ngành ngân hàng.

Trao quyền tự chủ cho AI theo từng bước

Ở góc độ triển khai kỹ thuật, TS. Nguyễn Tuấn Khang, data & AI brand leader tại IBM ASEAN, cho rằng doanh nghiệp cần chọn mô hình phù hợp với từng bài toán nghiệp vụ đặc thù thay vì chạy theo các hệ thống quy mô quá lớn. Theo nhận định của ông Khang tại sự kiện, xu hướng ứng dụng mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) – dự báo sẽ phổ biến gấp 3 lần mô hình lớn vào năm 2027 – giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí hạ tầng và dễ kiểm soát hơn.

TS. Nguyễn Tuấn Khang - data & AI brand Leader, IBM ASEAN - Chia sẻ về “Trao quyền tự chủ cho AI theo từng bước”. Nguồn: upGrad Việt Nam

Đối với các AI agent có khả năng tự lập kế hoạch và hành động, TS. Khang khuyến nghị nên thiết lập hàng rào kiểm soát (guardrails) ở cả ba giai đoạn: trước, trong và sau mỗi hành động. Doanh nghiệp chỉ nên mở rộng quyền tự chủ cho hệ thống khi đã có đầy đủ bằng chứng kiểm chứng độ an toàn.

Tổng hợp từ các phiên thảo luận cho thấy ba bài toán lớn của doanh nghiệp hiện nay: ứng dụng AI dàn trải nhưng lợi nhuận chưa tương xứng; phê duyệt đầu ra thiếu kiểm soát; và tốc độ đào tạo nhân sự chậm hơn tốc độ mua sắm công cụ. Lời giải nằm ở việc chọn đúng bài toán, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và đầu tư bài bản cho năng lực con người.

Đào tạo nhân lực AI cấp cao: từ thạc sĩ đến tiến sĩ công nghệ

Về vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc tuyển sinh khu vực Việt Nam và Thái Lan của upGrad, nhận định: “Khi AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, vai trò của người lãnh đạo cũng thay đổi. Họ cần biết cách khai thác năng lực của AI, đồng thời giữ vững khả năng phán đoán và trách nhiệm trong mỗi quyết định. Điều đó đòi hỏi việc học phải trở thành một hành trình liên tục.

Thông qua những diễn đàn như Advancing AI with Intent và các chương trình đào tạo AI chuyên sâu tại Việt Nam, upGrad mong muốn góp phần giúp đội ngũ lãnh đạo và người đi làm sẵn sàng cho sự thay đổi này để đáp ứng nhu cầu thị trường về đội ngũ chuyên gia."

Đại diện upGrad Việt Nam chia sẻ về việc phát triển nhân lực AI chất lượng cao cho doanh nghiệp. Nguồn: upGrad Việt Nam

UpGrad là đơn vị tuyển sinh chính thức của các trường đại học quốc tế với hơn 2.000 học viên tại Việt Nam, đang kết nối các chương trình sau đại học từ Golden Gate University (San Francisco, Hoa Kỳ). Trong đó, chương trình Tiến sĩ Công nghệ về AI Ứng dụng & Agentic AI (Doctor of Technology in Applied & Agentic AI - DTech AAI, 69 tín chỉ, 27 tháng) hướng đến các lãnh đạo công nghệ muốn nghiên cứu ứng dụng giải quyết trực tiếp bài toán AI của tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình Thạc sĩ Khoa học về AI Ứng dụng & Agentic AI (32 tín chỉ, 13 tháng) dành cho chuyên gia kỹ thuật muốn xây dựng và vận hành hệ thống AI thực tế.

Thông tin chi tiết về các chương trình của đại học đạt kiểm định Western Association of Schools and Colleges (WASC) này được cập nhật tại cổng thông tin của upGrad Việt Nam.