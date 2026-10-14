Phát triển nhà ở xã hội: Gắn nguồn cung với khả năng tiếp cận vốn

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Vân Dương đang được triển khai.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện đang triển khai 11 dự án (DA) nhà ở xã hội (NOXH), với tổng quy mô 12.185 căn hộ. Trong đó, 4 DA đã khởi công xây dựng với tổng quy mô 3.187 căn; 7 DA còn lại có quy mô 8.998 căn, hiện đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng.

Tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, khu OXH1 với 723 căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng 3/4 khối nhà, dự kiến bàn giao khối nhà còn lại trong tháng 10/2026. Đối với khu OXH2, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng 2/4 khối nhà, dự kiến khởi công 2 khối còn lại trong tháng 10 này, bảo đảm khởi công toàn bộ 684 căn trong năm 2026, trong đó có 164 căn hoàn thành cất nóc.

Một số DA khác cũng đang được triển khai. Tại khu đất XH1 thuộc khu C, Khu đô thị mới An Vân Dương, chủ đầu tư đã thi công các khối G1, G5 và dự kiến tiếp tục triển khai phần móng các khối G3, G4 trong năm 2026.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, DA có khả năng thực hiện 325 căn theo kế hoạch. Trong khi đó, DA NOXH thuộc quỹ đất 20% Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương, Thuận An đã triển khai thi công 600 căn; DA tại Khu đô thị Chân Mây vị trí 8 đang thi công 460 căn.

Trong khi các DA đã khởi công cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ thì các DA đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư còn chậm hoàn thiện các thủ tục. Bên cạnh đó, một số DA tại Khu đô thị mới An Vân Dương chưa hoàn thành thủ tục quy hoạch; DA NOXH Phong Hiền còn vướng giải phóng mặt bằng và hạ tầng giao thông kết nối. Cùng với đó, việc huy động nguồn lực của một số chủ đầu tư cũng chưa đáp ứng yêu cầu triển khai.

Không chỉ gặp khó khăn trong quá trình đầu tư, việc đưa căn hộ đến người mua cũng còn những vấn đề cần giải quyết. Tổng hợp của Sở Xây dựng cho thấy, số lượng khách hàng đã ký hợp đồng mua bán mới đạt khoảng 50% tổng số căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là công tác xác nhận điều kiện mua, thuê mua NOXH tại một số địa phương còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua NOXH cũng như tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân và chủ đầu tư.

Cuộc họp giữa Sở Xây dựng, các ngân hàng và chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn vay nhà ở xã hội.

Để người mua nhà tiếp cận được vốn

Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các DA, việc tăng khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi để mua NOXH cũng là vấn đề được người dân quan tâm.

Đang tìm hiểu mua NOXH tại dự án thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, chị Nguyễn Quỳnh Trâm, phường Vỹ Dạ, TP. Huế cho biết, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi là một trong những vấn đề ưu tiên khi gia đình chị tìm hiểu DA. Tuy nhiên hiện nay, chị nhận được thông tin nguồn vốn phân bổ của một số ngân hàng gặp khó, phải chờ đợt phân bổ tiếp theo, mới có thể vay vốn. Việc chưa xác định được thời điểm có thể vay vốn buộc chị Trâm phải tính toán lại kế hoạch tài chính để mua nhà.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, đến ngày 31/8/2026, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã giải ngân 16,661 tỷ đồng trong chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho chương trình cho vay NOXH. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Huế giải ngân 15,9 tỷ đồng cho 36 người mua nhà; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Xuân giải ngân 761 triệu đồng cho 6 người mua nhà. Các khoản vay này được thực hiện tại DA nhà ở xã hội OXH1 thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.

Đối với cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100, ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NOXH, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã thực hiện cho vay với doanh số từ năm 2018 đến cuối tháng 8/2026 hơn 635 tỷ đồng với 1.497 khách hàng vay vốn. Dư nợ đến ngày 31/8/2026 là 460,7 tỷ đồng với 1.269 khách hàng còn dư nợ.

Theo ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, Ngân hàng Nhà nước luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và người mua nhà tiếp cận vốn tín dụng NOXH. Dòng vốn được định hướng ưu tiên cho các dự án khả thi, minh bạch về pháp lý, có phương án trả nợ an toàn và đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, đặc biệt là công nhân và người có thu nhập thấp. Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cũng duy trì theo dõi, giám sát tình hình cho vay thông qua chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời nắm bắt những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Để khuyến khích các ngân hàng tham gia chương trình, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với NOXH vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành duy trì mặt bằng lãi suất ổn định nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.