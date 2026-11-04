Phát triển nhà cho thuê - Bài 1: Điểm tựa an cư cho người lao động

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 3.181 trường hợp là đoàn viên, công nhân, người lao động có nhu cầu thuê nhà ở và 30.339 trường hợp có nhu cầu thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội.

Bài 1: Điểm tựa an cư cho người lao động

Những căn hộ cho thuê vừa túi tiền, có môi trường sống an toàn và các tiện ích thiết yếu đang giúp nhiều gia đình công nhân tại TP Hồ Chí Minh ổn định cuộc sống. Khi việc mua nhà còn ngoài khả năng, một chỗ ở phù hợp cùng nơi gửi con thuận tiện là điểm tựa để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với thành phố.

"Tổ ấm" của nhiều thanh niên công nhân

Mới đây, chúng tôi có dịp đến dự án nhà ở cho thuê tại Khu lưu trú công nhân Thiên Phát, Khu chế xuất Linh Trung II, phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh, mới thấy cuộc sống của các công nhân tại đây rất sung túc, ổn định. Đưa vào hoạt động từ năm 2013, khu lưu trú vẫn giữ được vẻ khang trang, sạch sẽ. Cùng với các căn hộ cho thuê, nơi đây còn có trường mầm non, công viên cây xanh, siêu thị mini và khu vui chơi trẻ em...

Trao đổi với phóng viên, hầu hết các công nhân sinh sống tại khu lưu trú này rất phấn khởi cho biết giá thuê căn hộ ở đây rất phù hợp với khả năng chi trả của đa số các công nhân ở khu vực này.

Dù đã đưa vào sử dụng nhiều năm, các hạng mục công trình tại khu lưu trú công nhân Thiên Phát vẫn giữ được vẻ khang trang, sạch đẹp nhờ công tác bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên.

Ông Võ Tuấn Anh, quê xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã có thời gian gần 20 năm ở TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, tuy nhiên hiện tại hai vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng. “Gần 10 năm sinh sống tại khu lưu trú công nhân này, hai vợ chồng em cũng đã có cuộc sống tương đối ổn định, đủ điều kiện chăm sóc con nhỏ và cũng tích lũy một khoản tiền nho nhỏ cho tương lai”, ông Tuấn Anh nói.

Hiện gia đình anh Tuấn Anh đang thuê căn hộ với giá khoảng 2,7 triệu đồng/tháng tại khu lưu trú công nhân Thiên Phát. Bên cạnh không gian sinh hoạt riêng, gia đình anh còn được sử dụng các tiện ích chung như công viên, khu vui chơi trẻ em. Những tiện ích này giúp gia đình anh có điều kiện sinh hoạt thuận tiện, an toàn hơn trong thời gian gắn bó với khu lưu trú.

Gia đình anh Tuấn Anh rất hài lòng với điều kiện sinh hoạt, môi trường sống an toàn, sạch sẽ cùng những tiện ích thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày tại khu lưu trú.

Theo anh Tuấn Anh, một phòng trọ bên ngoài rộng khoảng 20 m² hiện có giá thuê từ 2 - 2,2 triệu đồng/tháng nhưng thường thiếu tiện ích, không gian sống cũng ít sạch sẽ, thoáng mát như tại khu lưu trú.

“Ở đây có không gian sạch sẽ, không khí trong lành và an ninh được bảo đảm. Mọi người đều có ý thức giữ gìn trật tự nên môi trường sống khá ổn định, yên tĩnh. Điều quan trọng nhất là mình có thể yên tâm về nơi ở, không phải thấp thỏm lo lắng về tài sản hay sự an toàn của gia đình”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Hai vợ chồng anh hiện có tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Sau khi trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, học hành của con và các khoản sinh hoạt khác, gia đình cố gắng dành dụm khoảng 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với mức tích lũy này, việc mua nhà vẫn còn xa tầm tay.

Dù chưa có nhà riêng, anh Tuấn Anh vẫn muốn gắn bó lâu dài với TP Hồ Chí Minh, nơi hai vợ chồng đã có công việc, cuộc sống tương đối ổn định và gửi gắm kỳ vọng vào tương lai của con.

“Tôi nghĩ ở thành phố, con cái có nhiều cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Bản thân hai vợ chồng đã làm việc nhiều năm, cuộc sống cũng tương đối ổn định. Điều chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là tương lai của con”, anh Tuấn Anh bày tỏ.

Cùng sống tại khu lưu trú, anh Nguyễn Minh Quang, quê xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, đặc biệt coi trọng sự yên tĩnh và ý thức giữ gìn trật tự của những người xung quanh.

“Em thấy môi trường sống ở đây rất tốt, mọi người đoàn kết, hòa đồng, không gian yên tĩnh, sạch sẽ và an ninh. Có những hôm em phải làm việc cả đêm, khi trở về phòng vẫn có thể nghỉ ngơi thoải mái vì mọi người đều giữ gìn trật tự, không gây ồn ào. Điều này rất quan trọng đối với những người lao động làm việc theo ca như em”, anh Quang nói.

Theo anh Quang, mô hình khu lưu trú phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình công nhân, nhất là những người có con nhỏ. Trường mầm non ngay trong khuôn viên giúp cha mẹ thuận tiện đưa đón con trước và sau giờ làm việc.

“Với mức thu nhập hiện nay, công nhân rất khó mua được nhà. Vì vậy, tôi mong thành phố phát triển thêm nhiều khu nhà cho thuê như thế này để người lao động có nơi ở ổn định, an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt”, anh Quang chia sẻ.

“Ngôi nhà thứ hai” trong khu lưu trú công nhân

Với các gia đình công nhân có con nhỏ, nơi gửi trẻ và giờ đón con gắn chặt với việc sắp xếp ca làm. Đáp ứng nhu cầu này, chủ đầu tư Khu lưu trú công nhân Thiên Phát đã xây dựng trường mầm non ngay trong khuôn viên.

Bà Trương Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình, cho biết trường hiện có 9 lớp với gần 200 trẻ từ 13 tháng đến 6 tuổi. Khoảng 70% học sinh là con em công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trường Mầm non Thanh Bình bên trong khu lưu trú công nhân được đầu tư khang trang với đầy đủ trang thiết bị học tập, giáo dục trẻ em là con em của các công nhân.

Theo bà Thảo, phần lớn phụ huynh đều là các công nhân nên phải đi làm cả ngày, nhiều anh chị thường xuyên tăng ca để cải thiện thu nhập. Vì vậy, nhà trường nhận chăm sóc trẻ từ 13 tháng tuổi, đồng thời tổ chức giữ trẻ đến 20 giờ đối với những trường hợp cha mẹ chưa kết thúc ca làm.

“Chúng tôi hiểu rằng phần lớn phụ huynh ở đây đều là công nhân, thường xuyên phải tăng ca để bảo đảm thu nhập. Việc tổ chức giữ trẻ ngoài giờ giúp phụ huynh yên tâm làm việc, không phải quá lo lắng khi chưa thể đến đón con đúng giờ”, bà Thảo chia sẻ.

Trực tiếp phụ trách lớp Chồi 1, cô Phan Thị Lê Na, quê Hà Tĩnh, cho biết công việc chăm sóc con em công nhân có những đặc thù riêng. Mỗi buổi sáng, cô tổ chức cho trẻ vận động trước khi bước vào các hoạt động học tập như kể chuyện, tô màu hoặc tập viết. Đến cuối ngày, khi nhiều phụ huynh vẫn còn làm việc tại nhà máy, giáo viên tiếp tục chăm sóc những trẻ chưa có người đến đón.

Khoảng 17 giờ hằng ngày, các cô tổ chức cho trẻ ăn thêm một bữa. Sau đó, những bé có cha mẹ tăng ca sẽ tập trung vào một lớp để giáo viên tiếp tục trông giữ. “Có những bé ở trường với cô còn nhiều thời gian hơn ở nhà với ba mẹ. Chính vì vậy, các cô luôn cố gắng dành nhiều tình thương, sự quan tâm và động viên để các bé cảm thấy gần gũi, được yêu thương”, cô Lê Na chia sẻ.

Theo bà Trương Thị Thảo, đời sống của nhiều công nhân hiện vẫn còn khó khăn, nhất là những người từ các địa phương khác đến TP Hồ Chí Minh làm việc, thu nhập chủ yếu chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày nên việc tích lũy để mua nhà ở nằm ngoài khả năng của không ít gia đình.

Từ thực tế đó, bà Thảo mong Nhà nước tiếp tục quan tâm, khuyến khích phát triển các dự án nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân với mức giá phù hợp. Đặc biệt, các dự án cần bố trí trường mầm non ngay trong khu dân cư để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người lao động.

“Không phải khu lưu trú công nhân nào cũng có trường mầm non, trong khi nhiều gia đình có con nhỏ phải làm việc theo ca hoặc thường xuyên tăng ca. Nếu có trường học ngay tại nơi ở, phụ huynh sẽ thuận tiện đưa đón con, tiết kiệm thời gian và yên tâm làm việc”, bà Thảo chia sẻ.

Ngoài ra, bà Thảo cho rằng các khu lưu trú cần có thêm siêu thị, khu vui chơi trẻ em và những dịch vụ thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, chi phí sử dụng các tiện ích này phải phù hợp với thu nhập của công nhân, tránh tạo thêm gánh nặng tài chính cho các công nhân.

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