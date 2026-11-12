Phát triển nguyên liệu dứa, chanh dây gắn với chế biến và xuất khẩu

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Làm vườn Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Quang cảnh diễn đàn.

Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dứa và chanh dây thành những cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc mở rộng diện tích cần gắn với quy hoạch vùng trồng, lựa chọn giống phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, với điều kiện sinh thái đa dạng, Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu. Thời gian qua, tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua diễn đàn, các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp tập trung trao đổi, làm rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tại Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng; đồng thời đề xuất các giải pháp quy hoạch, tổ chức sản xuất phù hợp, tránh tình trạng phát triển tự phát, chạy theo diện tích. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và người dân; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Bà Võ Thị Nhung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phát biểu.

Ông Phạm Quốc Liêm, Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I (UNIFARM) phát biểu.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tập trung đánh giá tiềm năng, lợi thế; phân tích những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây. Đồng thời, đề xuất giải pháp về quy hoạch vùng trồng, giống, kỹ thuật canh tác, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua diễn đàn, các bên hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ổn định, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị nông sản và thu nhập cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.