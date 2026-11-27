Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Ngày 27/11/2026, Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên phát triển mới tại Việt Nam: Định hướng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản", đã được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược với sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỀ NHÂN LỰC

Thông tin tại diễn đàn cho biết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu việc làm và yêu cầu kỹ năng của người lao động. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện, trong khi một số công việc truyền thống có nguy cơ bị thay thế hoặc chuyển đổi khiến khoảng cách giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu của doanh nghiệp trở thành thách thức đối với thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, phát triển nguồn nhân lực không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô mà cần chuyển sang nâng cao chất lượng, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng làm chủ công nghệ.

Việt Nam có lực lượng lao động quy mô lớn, song chuyển biến nhanh của các ngành công nghệ mới và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra không ít thách thức đối với bảo đảm kỹ năng chuyên sâu của người lao động. Bên cạnh đó, mức độ gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

TS. Đặng Đức Anh, Quyền Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, cho biết kinh nghiệm từ các nghiên cứu và thảo luận chính sách của đơn vị này, cho thấy người lao động Việt Nam cần được tiếp xúc nhiều hơn với các mô hình làm việc công nghiệp, từ đó rèn luyện kỷ luật làm việc công nghiệp, khả năng học hỏi và vận dụng công nghệ mới.

Theo đó, một định hướng quan trọng là thường xuyên thúc đẩy trao đổi thực chất với các cơ quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia giàu kinh nghiệm của các nước để tìm hiểu, cải thiện các nội dung, hoạt động hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam với các nước.

TS. Đặng Đức Anh cho biết hơn năm thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam. Hai quốc gia đã không ngừng củng cố quan hệ đối tác thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và trao đổi tri thức.

Quan hệ hai nước được nâng lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014, và Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới vào năm 2023. Trong quá trình ấy, hợp tác về phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước đã không ngừng được mở rộng và nâng tầm ở nhiều cấp độ, kể cả ở cấp độ trao đổi chuyên gia và giao lưu học thuật, cũng như phát huy vai trò tích cực của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, các trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia của hai nước đã cùng đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý và cả các nghiên cứu viên. Không ít nhân sự Việt Nam từng được đồng nghiệp Nhật Bản hướng dẫn đến khi phát triển kỹ năng và nghề nghiệp đã có thể dẫn dắt một nhóm sản xuất và truyền nghề cho thế hệ người lao động Việt Nam đi sau.

Hướng tới tương lai, Việt Nam cần những năng lực ấy để nâng cao năng suất và đảm nhận các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Về phía Nhật Bản, các doanh nghiệp cũng cần đội ngũ nhân lực am hiểu công nghệ, thị trường và văn hóa làm việc của cả hai nước, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động và sức chống chịu khi chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực đang có nhiều biến động.

Theo ông Ikeda Hiroyuki, Trưởng đại diện cấp cao Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, trong suốt những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt, tin cậy trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác kinh tế, giáo dục, nghiên cứu...

Khi hai quốc gia tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thì việc đầu tư vào con người và củng cố nguồn nhân lực vẫn luôn là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

“Chúng tôi luôn tin rằng con người chính là động lực thúc đẩy sự phát triển. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và thể chế đều rất quan trọng, nhưng xét đến cùng, chính con người mới là nhân tố tạo ra, quản lý và duy trì sự tiến bộ. Vì lý do đó, phát triển nguồn nhân lực luôn là trụ cột trọng tâm trong các hoạt động hợp tác của JICA tại Việt Nam trong nhiều năm qua", ông Ikeda Hiroyuki nhấn mạnh.

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI

Theo các chuyên gia, giai đoạn tới, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực có nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhu cầu lớn về đào tạo nhân lực chất lượng cao và đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, trong khi Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật, quản trị, hệ thống đào tạo nghề và nhu cầu bổ sung lao động trong bối cảnh phát triển Xã hội 5.0.

Diễn đàn “Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên phát triển mới tại Việt Nam: Định hướng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản".

Kinh nghiệm quốc tế và thảo luận của chuyên gia ở diễn đàn cũng đã gợi mở một số định hướng thúc đẩy hợp tác về phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu tổng hợp và hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, cho rằng Nhật Bản là thị trường việc làm quan trọng cho người lao động Việt Nam, giúp tích lũy kỹ năng nghề nghiệp và kỷ luật làm việc để cải thiện cơ hội việc làm khi trở về nước.

Do vậy, ở cấp Chính phủ, hai bên cần nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn, đề xuất Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đầu tư dùng chung cho các cơ sở đào tạo. Từ đó, các cơ sở đào tạo của Việt Nam có thể được hưởng lợi thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng chung của các doanh nghiệp của hai bên.

Ở cấp doanh nghiệp, cần khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tham gia trực tiếp từ khâu xác định nhu cầu kỹ năng, đào tạo đến tuyển dụng, và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam chú trọng tiếp nhận và hỗ trợ người lao động Việt Nam trở về nước phát huy kiến thức, kỹ năng tích lũy tại Nhật Bản.

Ở cấp cơ sở đào tạo, cần thúc đẩy có trọng tâm đối với nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên và chuyên gia nghiên cứu, mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước trong đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ, cũng như dịch vụ kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Jung Byungsik, Phó Giám đốc, Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI), cũng cho rằng, phát triển kinh tế bền vững ngày càng phụ thuộc vào đổi mới sáng tạo cũng như khả năng thích ứng của con người trước bối cảnh kinh tế biến động.

Vì vậy, đầu tư vào con người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ đúng với Việt Nam trong thời gian tới mà còn đối với toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), những thay đổi về nhân khẩu học, cùng các yếu tố mới khác đang định hình lại các nền kinh tế.

“Thách thức đặt ra không chỉ đơn thuần là tăng cường đầu tư vào giáo dục và đào tạo, mà còn là đảm bảo rằng các khoản đầu tư này chuyển hóa thành việc làm hiệu quả, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh và những cơ hội kinh tế bền vững cho tất cả mọi người”, ông Jung Byungsik nhấn mạnh.