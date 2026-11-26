Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), đại diện các cơ quan Tổng cục CNQP và lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z175.

Đại tá Lê Đức Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nhấn mạnh: Nguồn nhân lực CNQP chất lượng cao là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đất nước, giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, quản lý, chỉ đạo xây dựng và phát triển CNQP.

Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nguồn nhân lực CNQP ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, với cơ cấu phù hợp. Đây là lực lượng quan trọng trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân phát biểu tại hội thảo.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội và phát triển CNQP trong tình hình mới, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNQP chất lượng cao mang tính cấp thiết. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Ban đề tài tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực CNQP chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn; đề xuất giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNQP.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của Nhà máy Z175.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Lê Đức Lâm khẳng định, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; góp phần xây dựng nền CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Ban đề tài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tạo cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân đội nói chung, ngành CNQP nói riêng.

Trước đó, Ban đề tài và các đại biểu đã tham quan một số phân xưởng sản xuất, tìm hiểu quy trình công nghệ và các sản phẩm tiêu biểu của Nhà máy Z175.