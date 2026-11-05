Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực logistics

Sáng 5/11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố phối hợp cùng trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Cơ hội, thách thức và nhu cầu nhân lực giai đoạn 2026–2030”.

Tham dự có đại diện một số sở, ngành thành phố, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các chuyên gia, sinh viên.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nhấn mạnh: Logistics hiện không chỉ dừng lại ở hoạt động vận tải, kho bãi, giao nhận mà đã trở thành mắt xích chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị. Việc ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu, tối ưu tuyến đường, quản lý kho thông minh và khai thác dữ liệu lớn đang mở ra cơ hội nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đối với Bắc Ninh, sự phát triển của các khu công nghiệp, hoạt động sản xuất công nghệ cao, xuất nhập khẩu và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực vận tải, kho vận, quản lý hàng tồn kho và quản trị chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ phát biểu khai mạc.

Vì vậy, cùng với đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại, địa phương cần chú trọng phát triển hệ thống logistics thông minh và đội ngũ lao động có năng lực chuyên môn, kỹ năng số.

Giai đoạn 2026–2030 đặt ra ba yêu cầu lớn đối với lĩnh vực này, gồm: Chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ số và AI; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho, vận tải, hệ thống ERP, khai thác AI, phân tích dữ liệu và ngoại ngữ; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, cập nhật công nghệ và mở rộng hợp tác giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Đại diện Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt Nam chia sẻ về vấn đề chuyển đổi số cho doanh nghiệp vận tải.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng, chính sách và dự báo nhu cầu nhân lực logistics của thành phố giai đoạn 2026–2030; thực trạng ứng dụng công nghệ tại doanh nghiệp, các vị trí việc làm và yêu cầu năng lực đối với người lao động.

Đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ nhu cầu tuyển dụng, những vị trí còn thiếu hụt, hạn chế thường gặp của sinh viên mới tốt nghiệp và những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà quản lý và cơ sở giáo dục đề xuất giải pháp đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; tăng cường hướng dẫn thực hành, đánh giá năng lực và mở rộng hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ, phân tích dữ liệu, ngoại ngữ và tác phong nghề nghiệp.

Qua đó, góp phần hoàn thiện chuẩn đầu ra, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm trong lĩnh vực logistics, quản lý chuỗi cung ứng tại Bắc Ninh.