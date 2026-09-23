Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các chuyên gia điều hành hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự kiện thu hút sự tham dự đông đảo của các nhà quản lý, giới học thuật cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài vùng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH nhấn mạnh: “Năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của UEH. Với vị thế đại học đa ngành, UEH cam kết chiến lược đồng hành lâu dài cùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, việc sắp xếp lại 13 tỉnh/thành phố thành 5 tỉnh/thành phố mở ra giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức bộ máy mà là tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và quản trị địa phương.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trong cuộc chuyển mình này, nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở số lượng lao động mà ở chất lượng, cơ cấu kỹ năng, khả năng thích ứng cũng như giải quyết các điểm nghẽn như di cư lao động hay lệch pha cung-cầu.

Hội thảo tập trung thảo luận 4 vấn đề trọng tâm: yêu cầu năng lực mới trong bối cảnh không gian phát triển mới; thực trạng và điểm nghẽn của thị trường lao động; mô hình, giải pháp quản trị hiệu quả; cùng cơ chế, thể chế chính sách thực thi.

Chuyên gia trình bày tham luận. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chương trình gồm phiên toàn thể với các tham luận báo cáo từ các địa phương như Vĩnh Long, Cà Mau và các chuyên gia UEH, cùng 7 phiên thảo luận chuyên đề song song. Các chủ đề đi sâu phân tích từ thực tiễn tái cấu trúc, ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng xã hội đến phát triển nhân lực cho các ngành trọng điểm như giáo dục, du lịch, logistics và hoàn thiện thể chế tài chính, mô hình liên kết đa chủ thể.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội thảo kỳ vọng mang lại những gợi ý thiết thực về khung năng lực và chính sách, giúp nguồn nhân lực trở thành động lực nền tảng cho sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.