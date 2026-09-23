Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tái cấu trúc vùng ĐBSCL

Ngày 23/9, tại UEH Mekong (tỉnh Vĩnh Long), Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học năm 2026 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - nền tảng cho tái cấu trúc các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn sau sáp nhập”, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các địa phương, nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp trong và ngoài vùng ĐBSCL.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học UEH phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Phát biểu chào mừng, khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học UEH nhấn mạnh, việc sắp xếp 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL thành 5 tỉnh, thành đã mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải tái cấu trúc toàn diện về không gian phát triển, quản trị địa phương, phân bổ nguồn lực và liên kết vùng. Theo ông, trong quá trình đó, nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò quyết định, không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo động lực cho phát triển bền vững.

Ông Hùng cũng cho rằng bài toán nhân lực của vùng cần được giải quyết bằng sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, nhà khoa học và người lao động để thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu phát triển với năng lực hiện có.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau phiên khai mạc và phiên toàn thể, hội thảo tiếp tục với các phiên chuyên đề song song, tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng ĐBSCL sau sáp nhập; bối cảnh và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng, những điểm nghẽn của nguồn nhân lực và thị trường lao động vùng; cùng các giải pháp, mô hình, chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ tái cấu trúc vùng.

Các tham luận đi sâu phân tích nhiều vấn đề như đổi mới quản trị nguồn nhân lực khu vực công, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực theo ngành, mô hình liên kết đa chủ thể, hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính và kinh nghiệm quốc tế, qua đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hội thảo được tổ chức với một phiên toàn thể và nhiều phiên chuyên đề song song, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đến từ các cơ quan, địa phương, trường đại học trong và ngoài vùng ĐBSCL.

Kết quả các phiên thảo luận được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình hành động và các mô hình liên kết hiệu quả, đưa nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành nền tảng quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc và phát triển bền vững vùng ĐBSCL.