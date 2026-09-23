Phát triển nguồn nhân lực cao cho vùng ĐBSCL theo chiến lược mới

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Đồng bằng sông Cửu Long có quy mô nguồn nhân lực lớn, nhiều tiềm năng. Việc sắp xếp 13 tỉnh, thành phố trong vùng thành 5 tỉnh, thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới, không chỉ liên quan đến tổ chức bộ máy mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, quản trị địa phương và liên kết vùng.

Trong quá trình này, nguồn nhân lực chất lượng cao là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thực hiện. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, không gian phát triển được mở rộng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào việc bố trí nhân lực phù hợp với năng lực và vị trí việc làm. Thách thức của vùng hiện nay không chỉ là quy mô lao động mà còn nằm ở chất lượng, cơ cấu kỹ năng, khả năng thích ứng và sự dịch chuyển lao động. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng tình trạng di cư lao động và lệch pha kỹ năng đang đặt ra yêu cầu mới đối với cả khu vực công và khu vực tư.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề gồm yêu cầu năng lực mới đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng và điểm nghẽn về năng lực, cung - cầu lao động; mô hình liên kết và giải pháp quản trị; cơ chế, chính sách có tính khả thi trong thực tiễn.

Tiến sỹ Nguyễn Kim Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Kim Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế của nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp còn thấp; thiếu chuyên gia đầu ngành và nhân lực kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế và quản trị xanh.

Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào những ngành phục vụ các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu lớn như nông nghiệp thông minh, logistics, chế biến nông sản. Đào tạo cần gắn với nhu cầu thị trường, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao đang làm việc.

Các ý kiến tại hội thảo cũng tập trung vào yêu cầu tăng liên kết đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp, nâng chất lượng dự báo thị trường lao động và xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực phù hợp với đặc thù từng địa phương trong vùng.