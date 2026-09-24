Phát triển người học toàn diện, gắn với bản sắc, tiềm năng học sinh dân tộc thiểu số

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông dự lễ khai giảng của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 24/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Y Thông ghi nhận những kết quả tích cực mà tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học 2025-2026. Thứ trưởng lưu ý, điều quan trọng không chỉ là những kết quả đã đạt được, mà còn là khả năng phát triển của nhà trường trong 5 và 10 năm tới và xa hơn nữa.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, chính sách dân tộc trong giáo dục không chỉ hỗ trợ mà còn phải tạo cơ hội công bằng, phát huy tiềm năng học sinh, xem sự trưởng thành về năng lực là tiêu chí chính thay vì chỉ dựa vào kết quả học tập hay tỷ lệ đỗ đại học. Thứ trưởng Y Thông đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ nhất: Đổi mới tư duy quản trị: Ban giám hiệu và đội ngũ cán bộ cần chuyển từ xử lý công việc theo kinh nghiệm sang quản trị theo mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm. Mọi hoạt động phải hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện tối đa cho người học.

Thứ hai:Phát huy vai trò của giáo viên: Yêu cầu giáo viên vững chuyên môn, chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và hiểu sâu đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường cần tạo môi trường để phát huy năng lực của giáo viên như một khoản đầu tư cho tương lai.

Thứ ba: Phát triển người học toàn diện: Không chỉ truyền đạt kiến thức để thi đỗ đại học, nhà trường phải trang bị cho học sinh năng lực học tập, kỹ năng thích ứng, bản lĩnh và trách nhiệm. Quá trình giáo dục cần gắn liền với việc phát huy giá trị văn hóa, bản sắc và tiềm năng riêng của học sinh dân tộc thiểu số.

Thứ tư: Biến cơ hội thành năng lực và trách nhiệm: Học sinh cần trân trọng cơ hội học tập, rèn luyện nghiêm túc và chủ động phát triển bản thân. Những giá trị hôm nay phải được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, để các em có thể cống hiến cho gia đình, cộng đồng và quê hương.

Thứ năm: Chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới: Toàn trường cần đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện tổ chức và phát triển đội ngũ. Đặc biệt, cần tập trung chuẩn bị các điều kiện để đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại Bắc Hòn Ông, phường Nam Nha Trang trước năm 2030.

Bộ sẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về thủ tục và vốn để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần vào chiến lược phát triển của nhà trường. Theo đó, cơ sở 2 không chỉ là dự án xây dựng về vật chất mà còn là phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ngày càng toàn diện.

Thứ trưởng Y Thông trao tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho nhà trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Về phía nhà trường, ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang cho biết, năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm học 2025-2026, trường đã bồi dưỡng 476 học sinh hệ dự bị đại học và 5 học sinh cử tuyển. Kết thúc khoá học có 471 học sinh dự bị đại học được xét chuyển vào các cơ sở giáo dục đại học, đạt tỷ lệ 98,9%.

Công tác chuyên môn cũng được đổi mới, với 39 tiết sinh hoạt nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Năm học 2026-2027, nhà trường xác định chủ đề là "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả". Trong đó, đổi mới quản trị theo hướng rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ kết quả là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng phát triển toàn diện học sinh, không chạy theo thành tích, mà quan tâm đến sự tiến bộ thực chất của từng em.

Chương trình văn nghệ hấp dẫn do học sinh biểu diễn trong lễ khai giảng. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Thắng, đội ngũ giáo viên được yêu cầu chuyên nghiệp, công bằng, sáng tạo, góp phần hình thành niềm tin và khát vọng vươn lên của học sinh. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.