Phát triển nghề giò chả truyền thống gắn với du lịch
Cứ tới dịp Tết Trung thu, cộng đồng dân cư làng Ước Lễ, xã Dân Hòa (Hà Nội) lại tổ chức ngày hội làng theo phong tục truyền thống. Tại đây, ngoài các nghi lễ, một nội dung không thể thiếu là trải nghiệm cách làm giò truyền thống thông qua việc giã tay. Điều này tạo được sự hào hứng cho không chỉ người dân làng mà còn rất đông khách thập phương tới dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-nghe-gio-cha-truyen-thong-gan-voi-du-lich-419270.htm