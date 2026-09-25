Phát triển nghề giò chả truyền thống gắn với du lịch

Mỗi độ thu về, khi ánh trăng rằm tháng Tám trải trên những con đường, góc phố, các gia đình Việt Nam lại rộn ràng đón Tết Trung thu. Đây là ngày hội của thiếu niên, nhi đồng, cũng là dịp để người lớn dành cho các em tình yêu thương, những món quà và lời chúc tốt đẹp. Trong ký ức nhiều thế hệ, Tết Trung thu còn gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng tình cảm đặc biệt.