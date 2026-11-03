Phát triển ngành vật liệu xây dựng gắn với bảo vệ môi trường

Tại phiên thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự án Luật được xây dựng với 6 nhóm chính sách, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Cụ thể, Chính sách 1 về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng nhằm xác định rõ vai trò, mối quan hệ giữa các công cụ định hướng phát triển; gắn quy hoạch các ngành xi măng, thép, gạch ốp lát, kính xây dựng với nhu cầu nguyên liệu, năng lượng, hạ tầng, môi trường và thị trường.

Quang cảnh buổi thẩm định.

Chính sách 2 về phát triển vật liệu xây dựng hướng tới tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, hạ tầng, nguyên liệu, công nghệ và thị trường; khuyến khích đầu tư mới, nâng cấp cơ sở sản xuất theo hướng hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và giảm phát thải. Các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và ưu đãi tiếp tục thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, không phát sinh thủ tục riêng.

Chính sách 3 về vật liệu mới, công nghệ mới gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tập trung thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, vật liệu mới; hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đến ứng dụng. Đồng thời, khuyến khích phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm dùng chung và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính sách 4 về vật liệu xây dựng thông thường nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung, nhất là đối với các công trình quan trọng quốc gia và dự án trọng điểm. Chính sách chú trọng nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, phối hợp liên tỉnh, liên vùng; đa dạng hóa nguồn cung hợp pháp, hạn chế nguy cơ thiếu hụt vật liệu gây chậm tiến độ và tăng chi phí dự án.

Chính sách 5 về tái chế, tái sử dụng chất thải làm vật liệu xây dựng hướng tới sử dụng an toàn, hiệu quả chất thải, phụ phẩm và nguyên liệu thứ cấp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, quy định rõ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi sử dụng và cơ chế kết nối thị trường đối với vật liệu tái chế.

Chính sách 6 về chuyển đổi số trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác an toàn; giảm tình trạng cung cấp thông tin, báo cáo trùng lặp, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và quản lý nhà nước.

Theo hồ sơ, cả 6 nhóm chính sách được xây dựng theo nguyên tắc phân định rõ phạm vi điều chỉnh với pháp luật chuyên ngành, không tạo thêm hệ thống thủ tục hoặc cơ chế quản lý song song. Các chính sách đều hướng tới kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu đã có, không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước có thể khai thác hợp pháp.

Phát biểu tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị việc xây dựng chính sách cần bám sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các quy định cần bảo đảm phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn trách nhiệm quản lý, khai thác tài nguyên với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo hướng chặt chẽ, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các điều kiện chồng chéo, không cần thiết, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa…