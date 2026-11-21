Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy khẳng định, ngành tôm là ngành kinh tế chủ lực của Cà Mau. Tỉnh định hướng phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy lợi thế từng vùng sinh thái; hình thành các vùng nuôi tập trung, quy mô lớn, đạt chuẩn; củng cố hoạt động hợp tác xã, tăng cường liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ phát biểu, khẳng định ngành tôm là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kiểm soát môi trường, dịch bệnh; nâng cao chất lượng con giống và giảm chi phí sản xuất. Năm 2027, Cà Mau tập trung cơ cấu lại ngành tôm theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người nuôi.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy mong muốn, thông qua hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực chất kết quả sản xuất, những tồn tại, hạn chế của ngành tôm; đề xuất các giải pháp thiết thực về tổ chức sản xuất, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến và thị trường. Qua đó, góp phần cụ thể hoá các định hướng phát triển thành chương trình, cơ chế và mô hình triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân trình bày báo cáo tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027.

Theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, năm 2026, ngành tôm nước lợ tiếp tục duy trì tăng trưởng, vượt kế hoạch cả về diện tích và sản lượng. Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt hơn 759.566 ha, tăng 0,6% so với năm 2025 và đạt 101,3% kế hoạch. Sản lượng ước đạt 1.472.206 tấn, tăng 4,8% so với năm trước, đạt 105,2% kế hoạch. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt hơn 1 triệu tấn, tôm sú đạt 450.000 tấn.

Tuy đạt kết quả tích cực, ngành tôm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí đầu vào cao, giá nguyên liệu biến động, thời tiết cực đoan, môi trường nuôi và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng cao, đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của ngành.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười trình bày kết quả phát triển ngành tôm của tỉnh và nhiệm vụ năm 2027.

Riêng tỉnh Cà Mau có lợi thế phát triển thuỷ sản với hơn 424.000 ha diện tích nuôi trồng, trong đó khoảng 418.000 ha nuôi tôm nước lợ. Năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, môi trường, dịch bệnh và thị trường, ngành thuỷ sản tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng. Đến cuối tháng 10, sản lượng thuỷ sản đạt hơn 1,094 triệu tấn, tăng 6,42%; sản lượng tôm đạt hơn 512 nghìn tấn, tăng 8,45% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 48 chuỗi liên kết, với diện tích hơn 38.169 ha.

Các đồng chí chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm năm 2026; phân tích những khó khăn, điểm nghẽn trong chuỗi giá trị, từ con giống, vật tư đầu vào, tổ chức vùng nuôi, kiểm soát môi trường, dịch bệnh đến liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, trao đổi các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, tăng trưởng ngành tôm không thể chỉ dựa vào mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng bằng mọi giá, mà phải dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

Để tạo chuyển biến thực chất cho ngành tôm trong năm 2027 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng yêu cầu ưu tiên đầu tư công nghệ, mô hình sản xuất và hạ tầng thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả, kiểm soát môi trường, dịch bệnh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, phát huy vai trò của doanh nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và định vị sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Thứ trưởng cũng kỳ vọng, thời gian tới, Cà Mau sẽ phát huy lợi thế sau hợp nhất, tiên phong phát triển trung tâm công nghiệp tôm hiện đại, gắn nuôi trồng sinh thái, công nghệ cao với chế biến và xuất khẩu./.