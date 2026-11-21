Nhà máy chế biến xuất khẩu tôm ở Cà Mau. Ảnh: Quách Mến.

Chiều 21/11, trong khuôn khổ Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết phát triển ngành Tôm nước lợ năm 2026 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Duy trì đà tăng trưởng tích cực bất chấp khó khăn

Năm 2026, dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành Tôm cả nước vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Sản lượng tôm nước lợ ước đạt 1,47 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt khoảng 4,22 tỷ USD.

Tại Cà Mau - địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích với khoảng 418.000ha nuôi tôm nước lợ (gồm 384.500ha quảng canh, quảng canh cải tiến; 22.000ha thâm canh và 11.500ha siêu thâm canh), ngành Tôm tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế chủ lực, tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ dân.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Cà Mau.

Nhờ phát huy lợi thế đa dạng mô hình từ sinh thái (tôm - rừng, tôm - lúa) đến siêu thâm canh công nghệ cao, kết hợp năng lực chế biến xuất khẩu lớn, 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 512.860 tấn (tăng 8,45% so với cùng kỳ), đóng góp quan trọng vào tổng sản lượng thủy sản chung đạt 1.094.560 tấn (tăng 6,42%).

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" kìm hãm ngành Tôm Cà Mau phát triển tương xứng với tiềm năng. Đó là tình trạng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu các vùng nuôi tập trung đạt chuẩn; chất lượng con giống, tỷ lệ nuôi thành công và công tác kiểm soát dịch bệnh, môi trường còn hạn chế. Ngoài ra, vai trò đầu mối liên kết của hợp tác xã chưa rõ nét, khiến giá thành sản xuất còn cao, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.

Chuyển dịch từ tăng trưởng sản lượng sang giá trị gia tăng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng nhấn mạnh, bước vào năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030, ngành Tôm không thể tiếp tục tăng trưởng bằng cách mở rộng diện tích hay chạy theo sản lượng bằng mọi giá, mà phải lấy năng suất, chất lượng, khoa học công nghệ và giá trị gia tăng làm động lực.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

“Thước đo thực chất của tăng trưởng bền vững không chỉ nằm ở việc sản xuất bao nhiêu tôm, mà là giá thành có giảm không, thu nhập của người nuôi có tăng lên không, doanh nghiệp có nâng cao được năng lực cạnh tranh và thương hiệu tôm Việt Nam có khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế hay không”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng lưu ý, đồng thời kỳ vọng Cà Mau sẽ tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu chào mừng.

Tiếp thu định hướng này, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khẳng định, về dài hạn, tỉnh quyết tâm phát triển ngành Tôm theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững, phấn đấu trở thành trung tâm lớn của cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm có giá trị gia tăng cao.

Trên cơ sở thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại hội nghị, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu năm 2027, đạt tổng sản lượng thủy sản 1,4 triệu tấn; trong đó sản lượng tôm đạt 677.200 tấn (riêng tôm nuôi khoảng 658.000 tấn).

Đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh tiếp tục ổn định diện tích nuôi tôm ở mức 418.000ha nhưng điều chỉnh cơ cấu theo hướng tăng diện tích siêu thâm canh lên 12.500ha (giảm quảng canh cải tiến xuống còn 383.500ha, giữ nguyên 22.000ha thâm canh).

Trọng tâm của năm 2027, là tổ chức lại sản xuất thông qua việc hình thành ít nhất 51 chuỗi liên kết (với 45.000ha tôm quảng canh và 1.200ha siêu thâm canh), đồng thời hỗ trợ chứng nhận 8 vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP hoặc tương đương trên quy mô khoảng 400ha.