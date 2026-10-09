Phát triển nền hành chính phục vụ gắn với chuyển đổi số

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính

Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích tiếp tục được duy trì. Để hạn chế tình trạng ùn ứ, trễ hạn hồ sơ, Trung tâm tăng cường kiểm soát, theo dõi từng công đoạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ thống nhất trên môi trường điện tử. Việc công khai, minh bạch tiến độ giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng giám sát, đồng thời đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý công việc đúng quy trình và đúng thời gian quy định.

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết, trong đợt cao điểm “100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số và thủ tục hành chính”, địa phương tập trung xử lý các nhóm vấn đề về hạ tầng số, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến. Đối với thủ tục hành chính, xã rà soát những thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ để tái thiết kế quy trình, đơn giản hóa thành phần giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong dữ liệu nhà nước. Cùng với đó, xã đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành; rà soát thiết bị, đường truyền để khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

Công tác rà soát, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc được phân cấp, phân quyền thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được thực hiện kịp thời. Trung tâm phối hợp với cơ quan quản lý hệ thống xử lý các vướng mắc kỹ thuật phát sinh, bảo đảm việc tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ trên môi trường số được thông suốt.

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền nhấn mạnh, về hạ tầng, xã đang rà soát hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị, đường truyền và an toàn thông tin; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm hạ tầng Internet băng thông rộng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Về nhân lực, địa phương quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ cơ chế kiểm tra”. Mỗi nhiệm vụ đều được phân công cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể; yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra tiến độ hằng tuần và báo cáo xử lý kịp thời những nguy cơ chậm trễ. Đặc biệt, xã ưu tiên tận dụng tối đa các nền tảng dùng chung của Trung ương và thành phố, kiên quyết hạn chế đầu tư phân tán, không phát sinh phần mềm riêng lẻ để vừa tháo gỡ điểm nghẽn công nghệ, vừa nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích đã số hóa 100% hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không phát sinh hồ sơ tồn đọng hoặc quá hạn.

Trong 100 ngày cao điểm, xã Nha Bích đặt phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tối thiểu 90%, thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên, đồng thời bảo đảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt ít nhất 98% và rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý so với quy định. Song song đó, địa phương tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho tối thiểu 80% hộ kinh doanh trên địa bàn; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu chuyên ngành; triển khai vận hành ổn định Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được công khai theo quy định.

Điểm sáng nổi bật tại Nha Bích chính là việc tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa. Thay vì yêu cầu người dân nộp lại các loại giấy tờ, bản sao, công chức xử lý hồ sơ chủ động khai thác thông tin sẵn có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống dữ liệu đã lưu trữ. Điều này giúp cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện vì dân phục vụ.

Lấy sự hài lòng làm thước đo

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích, cán bộ, công chức hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tiếp và trực tuyến, giải thích rõ thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Loan, hộ kinh doanh Vật liệu xây dựng Tư Mười III (xã Nha Bích) chia sẻ: Người dân nhận được sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ cán bộ hành chính trong quá trình thực hiện các thủ tục, đổi giấy phép kinh doanh và cài đặt ứng dụng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số giúp giảm các loại giấy tờ, đơn giản hóa quy trình và tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục. Đặc biệt, việc tích hợp thông tin cá nhân và các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID giúp người dân, hộ kinh doanh thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch. Với sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, người dân sẽ từng bước thay đổi thói quen và thích nghi với phương thức làm việc trên môi trường số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Tiền, người dân trên địa bàn xã đang tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số như ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và Sổ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trực tiếp trên VNeID đang được đẩy mạnh nhằm từng bước hình thành phương thức quản lý sức khỏe hiện đại trên nền tảng số. Cùng với đó, ứng dụng Công dân số Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng, kết nối chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền trong mô hình đô thị thông minh.

Đối với khối hộ kinh doanh và doanh nghiệp, xã tập trung hỗ trợ toàn diện việc ứng dụng các nền tảng số, sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai phần mềm quản lý bán hàng, thúc đẩy thương mại điện tử và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. Chuyển đổi số phải tạo ra những thay đổi thực chất mà người dân cảm nhận được rõ ràng: thủ tục đơn giản hơn, thời gian xử lý ngắn hơn, dữ liệu được khai thác hiệu quả hơn và đội ngũ cán bộ chủ động, tận tụy hơn trong phục vụ nhân dân.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích Trần Văn Hoàng, Trung tâm niêm yết công khai phí, lệ phí, lịch tiếp dân và bố trí nhân sự hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, tạo tài khoản định danh điện tử VNeID và thanh toán trực tuyến. Trong kỳ báo cáo, Trung tâm chưa ghi nhận phản ánh, kiến nghị tiêu cực từ người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thuộc thẩm quyền cấp xã; theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn; hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn. Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng và các nền tảng mạng xã hội; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm còn hạn chế về tiếp cận công nghệ.

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và khai thác hiệu quả của môi trường điện tử. Đơn vị chú trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp để liên tục cải thiện chất lượng phục vụ.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, xã Nha Bích quyết tâm xóa bỏ mọi điểm nghẽn, để phát triển nền hành chính phục vụ gắn với chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.