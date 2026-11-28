Đổi mới phương pháp dạy học từ thực tiễn

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Yên (phường Vĩnh Yên), giáo dục STEM được triển khai theo hướng thiết thực, gần gũi, tạo cơ hội để học sinh chủ động khám phá và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Một trong những điểm đáng chú ý là chương trình STEM được nhà trường tổ chức miễn phí cho 100% học sinh, ưu tiên sử dụng vật liệu đơn giản, dễ tìm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trường Tiểu học Vĩnh Yên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Thầy giáo Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2026-2027, trường có 2.335 học sinh với 160 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường chú trọng gắn hoạt động STEM với thực tiễn, giúp học sinh tiếp cận kiến thức thông qua thực hành, trải nghiệm. Giáo viên được khuyến khích linh hoạt lựa chọn nội dung, tận dụng vật liệu sẵn có tại gia đình để tổ chức các hoạt động học tập. Từ những nguyên liệu quen thuộc, vật liệu tái chế, các em thiết kế, lắp ghép thành những sản phẩm sáng tạo.

Qua mỗi hoạt động, kiến thức không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được cụ thể bằng sản phẩm do chính học sinh thực hiện. Các em có cơ hội rèn luyện sự khéo léo, khả năng quan sát, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Học sinh nhà trường đã thực hiện nhiều dự án STEM, trong đó có mô hình bản đồ Việt Nam. Quá trình thiết kế, lựa chọn vật liệu và hoàn thiện sản phẩm giúp các em chủ động tìm tòi, trao đổi ý tưởng, vận dụng kiến thức đã học và phát huy khả năng sáng tạo. Không khí hào hứng trong các giờ học STEM cũng tạo thêm động lực học tập cho học sinh.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, các em được trực tiếp làm, thử nghiệm, trao đổi và chia sẻ kết quả với bạn bè. Những hoạt động này vừa góp phần giảm áp lực sau các tiết học văn hóa, vừa hình thành kỹ năng hợp tác và tinh thần chủ động trong học tập. Sự hưởng ứng của học sinh là tín hiệu tích cực đối với nhà trường.

Tại một buổi chào cờ đầu tuần, khi được hỏi về mức độ yêu thích hoạt động STEM, 100% học sinh tham dự đã giơ tay hưởng ứng. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động trải nghiệm, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học.

Tuy nhiên, để triển khai STEM hiệu quả, đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cho việc chuẩn bị học liệu, thiết kế nội dung và xây dựng, tổ chức các hoạt động STEM phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng tiếp nhận của học sinh.

Đổi mới phương pháp khơi dậy năng lực khám phá

Nếu ở bậc tiểu học, STEM tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn thì tại các trường mầm non, giáo dục STEAM được triển khai thông qua những hoạt động khám phá, vui chơi và trải nghiệm phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.

Trường Mầm non Hùng Vương tổ chức trải nghiệm STEAM, giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Tại Trường Mầm non Hùng Vương (phường Phú Thọ), các yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học được lồng ghép trong các chủ đề giáo dục, hoạt động hằng ngày. Nhà trường không tổ chức STEAM thành môn học riêng biệt mà tích hợp linh hoạt vào Chương trình giáo dục mầm non, bảo đảm phù hợp với độ tuổi và điều kiện thực tế.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường chú trọng xây dựng môi trường học tập mở, khuyến khích trẻ quan sát, đặt câu hỏi, thử nghiệm và tự tìm cách giải quyết những tình huống đơn giản. Với trẻ nhỏ, giáo viên tổ chức các hoạt động khám phá màu sắc, hiện tượng chìm - nổi, phân loại hình khối. Với trẻ lớn, nội dung được nâng dần thông qua những dự án thiết kế kỹ thuật đơn giản như làm chong chóng gió, bè nổi hoặc xây cầu.

Để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, nhà trường chú trọng bồi dưỡng giáo viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm. Các nhóm lớp tận dụng nguyên vật liệu thiên nhiên, đồ dùng tái chế an toàn như chai nhựa, bìa carton, que gỗ, lá cây để xây dựng góc khám phá, góc STEAM mở và bổ sung học liệu phục vụ hoạt động giáo dục.

Từ những vật liệu gần gũi, trẻ được tiếp cận kiến thức bằng cách tự mình trải nghiệm. Trong các dự án như “Thiết kế chiếc bè nổi”, “Mô hình bộ lọc nước sạch đơn giản”, “Làm chong chóng gió”, trẻ được quan sát, đặt câu hỏi, đưa ra dự đoán, lựa chọn nguyên vật liệu và trực tiếp thực hiện sản phẩm.

Thực tiễn triển khai tại Trường Tiểu học Vĩnh Yên và Trường Mầm non Hùng Vương cho thấy, giáo dục STEM, STEAM không nhất thiết phải bắt đầu từ những thiết bị hiện đại hay học liệu đắt tiền. Điều quan trọng là cách lựa chọn nội dung, tổ chức hoạt động và tạo môi trường để người học được trực tiếp khám phá, thực hành, sáng tạo.

Việc đưa STEM, STEAM vào hoạt động giáo dục đang mở ra hướng tiếp cận tích cực, chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang phát huy tính chủ động của người học. Để hướng đi này phát huy hiệu quả bền vững, các cơ sở giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng học liệu phù hợp, tăng cường sinh hoạt chuyên môn và lựa chọn hình thức tổ chức linh hoạt để giáo dục STEM, STEAM không chỉ tạo thêm hứng thú trong học tập mà còn góp phần hình thành năng lực nền tảng cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.