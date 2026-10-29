Phát triển năng lực số cho cán bộ Mặt trận và tổ chức thành viên

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ Nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Thực hiện Kế hoạch 91/KH-MTTW-BTT ngày 8/10/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết thực, giúp học viên ứng dụng công nghệ vào công việc, đời sống; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Hải Nam chia sẻ với những khó khăn, bộn bề công việc và hạn chế về công nghệ, trang thiết bị máy móc trong quá trình triển khai công việc trong hơn 1 năm qua. Ông mong muốn thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giúp các cán bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phục vụ hiệu quả cho các chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ nói riêng và toàn hệ thống chính trị nói chung.

Báo cáo viên trình bày tại chương trình.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, các học viên dành sự tập trung, nghiêm túc học tập, tham gia đầy đủ các nội dung; chủ động trao đổi, tương tác với báo cáo viên, mạnh dạn đặt câu hỏi và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác để được hướng dẫn, giải đáp. Đặc biệt, cần tích cực thực hành trên thiết bị, chú trọng những kỹ năng có thể vận dụng ngay vào công việc hằng ngày.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (29 - 30/10). Các báo cáo viên chia sẻ các nội dung như: Nhận diện rủi ro và xây dựng hệ thống phòng vệ số; Sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm; Xử lý sự cố, bảo vệ dữ liệu và duy trì an toàn hệ thống; Bảo vệ tài khoản, danh tính số và dữ liệu; Quản trị tài khoản, phân quyền và bảo mật văn bản điện tử; Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng…