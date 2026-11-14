Phát triển năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ của học sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nam Đàn 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ kỷ niệm và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhà trường. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Chúc mừng, biểu dương những thành tích các thế hệ thầy, trò nhà trường đạt được trong 65 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục tỉnh Nghệ An. Những kết quả đạt được là thành quả từ sự tận tụy, tâm huyết, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, ý chí vươn lên của các thế hệ học sinh. Đặc biệt, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ của tập thể nhà trường.

Đồng thời, Phó Thủ tướng bày tỏ tri ân các thế hệ nhà giáo, ghi nhận sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và những đóng góp của các thế hệ cựu học sinh đối với sự phát triển của trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển con người toàn diện, bồi dưỡng nhân tài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nhà trường cần đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ của học sinh trong thời đại số. Qua đó, phấn đấu xây dựng Nam Đàn 1 trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương, nơi mỗi học sinh được phát triển năng lực, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Thầy Trần Nghĩa Công - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 phát biểu tại buổi lễ.

Đối với đội ngũ giáo viên, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ trọn tình yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người; không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nhà giáo cần thực sự là tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái, biết khơi dậy niềm tin, nâng đỡ ước mơ và tiếp thêm nghị lực để học trò tự tin vươn lên.

Gửi gắm tới học sinh nhà trường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh được học tập trên quê hương Bác Hồ là niềm tự hào lớn lao. Các em cần trân trọng những ngày tháng đến trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện nhân cách, bồi đắp tri thức và ý chí; sống có lý tưởng, tình yêu thương, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm, nỗ lực lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục Nghệ An, Phó Thủ tướng lưu ý tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, chăm lo tốt hơn điều kiện dạy - học, tạo môi trường thuận lợi để sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh phát triển. Đặc biệt, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, tiền thân là Trường cấp 3 Nam Đàn, được thành lập năm 1961 với 3 lớp học, 145 học sinh. Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển, từ những lớp học tranh tre, nứa lá trong chiến tranh, nhà trường hiện có 40 lớp với 1.900 học sinh.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của trường luôn thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh Nghệ An. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì ở mức 100%; kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi năm học này xếp thứ 3 toàn tỉnh. Nhà trường cũng đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng và kỹ năng sống. Đáng chú ý, trong 5 năm qua, trường đã phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp 156 học sinh ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng, phát triển, nhà trường đã được trao tặng hai Huân chương Lao động hạng Ba, một Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An. Hai năm học gần đây, trường liên tục được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.