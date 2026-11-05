Phát triển năng lực nhà giáo, đáp ứng yêu cầu giáo dục mới

Làm thế nào để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, chủ động đổi mới và đáp ứng tốt những đòi hỏi ngày càng cao của giáo dục hiện nay? Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ.

Thanh Duyên