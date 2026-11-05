Phát triển năng lực nhà giáo, đáp ứng yêu cầu giáo dục mới
Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM đang tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong giáo dục Thủ đô, đặt ra yêu cầu cấp thiết về môi trường học tập hiện đại, hội nhập. Trong bối cảnh đó, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nỗ lực tự bồi dưỡng của giáo viên cùng vai trò dẫn dắt, kiến tạo từ phía nhà trường.
Làm thế nào để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, chủ động đổi mới và đáp ứng tốt những đòi hỏi ngày càng cao của giáo dục hiện nay? Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-nang-luc-nha-giao-dap-ung-yeu-cau-giao-duc-moi-246261105193336311.htm