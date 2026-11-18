Chuyển đổi AI phải gắn với hiệu quả cụ thể

Phiên thảo luận chung tại diễn đàn. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại sự kiện, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học - Công nghệ), cho rằng, chủ đề của AI360 2026 cũng chính là yêu cầu của triển khai chính sách AI hiện nay. Đó là đưa AI vào công việc một cách có trách nhiệm, tạo ra lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chuyển đổi AI quốc gia phải gắn với phát triển năng lực công nghiệp AI trong nước và khi khuôn khổ pháp lý đã hình thành. Trong đó, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển và triển khai chuyển đổi AI quốc gia.

Ông Trần Anh Tú phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TRẦN BÌNH

Ông Trần Anh Tú nêu 4 định hướng về phát triển AI thời gian tới.

Thứ nhất, chuyển đổi AI phải gắn với hiệu quả thực tế, trong đó mỗi kế hoạch cần có hiện trạng để đối chiếu, tiêu chí đánh giá và tính đủ chi phí từ dữ liệu, tích hợp đến đào tạo, vận hành. Thứ hai là phát triển năng lực AI Việt Nam gắn với thị trường. Thứ ba là mở rộng tiếp cận nguồn lực, trong đó giải pháp dễ triển khai, chi phí minh bạch cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Thứ tư, quản trị AI theo rủi ro.

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu: Đến năm 2030 quy mô kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10%-15%; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI; hình thành tối thiểu 10 thương hiệu AI Việt Nam; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Doanh nghiệp công nghệ số đã sẵn sàng

Theo Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa, thời điểm này là cơ hội lớn chưa từng có với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. Thị trường đã hình thành, từ nhu cầu tích hợp AI vào dịch vụ công, đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa cần AI để tăng năng suất. Thể chế đã rõ với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Quỹ Phát triển AI quốc gia và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam hiểu bài toán của người Việt.

Mục tiêu 10 thương hiệu AI Việt Nam vào năm 2030 là đơn đặt hàng gửi tới chính cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số đang có mặt tại hội trường này.

Những vấn đề đặt ra khi phát triển AI hiện nay ở Việt Nam. Nguồn: Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học - Công nghệ)

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng gửi tới Bộ Khoa học - Công nghệ 4 kiến nghị: sớm vận hành Quỹ Phát triển AI quốc gia và cơ chế hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng giải pháp AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển; tăng cường đặt hàng và hợp tác công - tư để doanh nghiệp trong nước tham gia xây dựng nền tảng AI dùng chung và tích hợp AI vào dịch vụ công; mở dữ liệu dùng chung, dữ liệu tiếng Việt và hạ tầng tính toán cho doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục tuân thủ, thử nghiệm và sớm cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất cho hoạt động AI.

Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TRẦN BÌNH

"Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng nhận những bài toán lớn nhất của đất nước. Hãy giao việc cho doanh nghiệp Việt và đo chúng tôi bằng kết quả", Chủ tịch VINASA khẳng định.

Tọa đàm "Đối thoại lãnh đạo: Từ ứng dụng tới hiệu quả – Những quyết định then chốt" do ông Nguyễn Tử Quảng, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ủy ban AI VINASA chủ trì, các ý kiến đã thống nhất 4 điều kiện để AI tạo hiệu quả bền vững. Đó là bắt đầu từ bài toán thực tế có mục tiêu và chỉ số; tính đến dữ liệu, hạ tầng và an toàn ngay từ đầu; đánh giá trên kết quả vận hành thực tế; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, nhân sự cùng cơ chế giám sát.