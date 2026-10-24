Phát triển Nam Giang là trung tâm sản xuất nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái

Quy hoạch được thực hiện trên toàn bộ ranh giới hành chính xã Nam Giang với diện tích khoảng 26.293ha. Dự báo đến năm 2050, dân số toàn xã đạt khoảng 7.276 người.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng xã Nam Giang phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa nông - lâm nghiệp hàng hóa chất lượng cao với mô hình phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, quy hoạch chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng, bảo vệ môi trường sinh thái rừng và hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Về định hướng không gian, Nam Giang được xác định là trung tâm sản xuất nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái, trải nghiệm kết nối với Vườn quốc gia Sông Thanh và lòng hồ thủy điện. Địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics nhờ lợi thế từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc cùng trục chiến lược quốc lộ 14D.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sẽ phát triển mạng lưới giao thông đối ngoại, hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất - logistics, phân vùng phát triển gắn với kế hoạch sáp nhập thôn, cùng các giải pháp cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải và chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất vùng núi.