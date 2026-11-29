Trạm BTS được lắp đặt tại xã Ba Bể.

Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động đạt 99,95%, phủ sóng 5G đạt khoảng 95%; 100% khu công nghiệp được phủ sóng 5G. Tỉnh đã khắc phục tình trạng lõm sóng tại 4 điểm trường thuộc các xã Nghiên Loan, Cao Minh, Phong Quang và Phúc Lộc.

Đây là bước phát triển mạnh mẽ của hạ tầng viễn thông và dữ liệu số, tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các khu vực, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng phủ sóng 5G, rà soát xử lý cụm dân cư lõm sóng; triển khai viễn thông công ích, đào tạo kỹ năng số cho người dân; bảo đảm mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình và thông tin liên lạc phục vụ điều hành.