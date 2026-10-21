Phát triển mô hình nuôi cầy vòi hương gắn với bảo tồn động vật hoang dã tại Huế

Mô hình nuôi cầy vòi hương tại Khe Tre gắn với bảo tồn động vật hoang dã.

Mô hình nuôi cầy vòi hương của gia đình ông Trần Đình Phú tại xã Khe Tre, Tp. Huế, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển sinh kế gắn với nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên rừng và động vật hoang dã.

Nuôi cầy vòi hương, mở hướng sinh kế tại địa phương

Sáng 20/10, UBND xã Khe Tre, Tp. Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông tổ chức thăm mô hình nuôi cầy vòi hương của gia đình ông Trần Đình Phú, trú tại thôn Hương Lộc (xã Khe Tre, Tp. Huế). Triển khai từ năm 2024, mô hình nuôi cầy vòi hương bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn phát triển sản xuất với bảo tồn động vật hoang dã.

Mô hình nuôi cầy vòi hương tại Khe Tre gắn với bảo tồn động vật hoang dã.

Theo thông tin từ hộ nuôi, đàn cầy vòi hương được gia đình ông Phú từng bước phát triển thông qua quá trình chăm sóc, tích lũy kinh nghiệm và nhân giống. Đến nay, tổng đàn đạt 92 con.

Riêng năm 2026, gia đình đã xuất bán 25 con cầy vòi hương thương phẩm và 11 cặp cầy giống, mang lại tổng doanh thu khoảng 150 triệu đồng. Kết quả này cho thấy mô hình có tiềm năng đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm thu nhập cho người dân khi được tổ chức, quản lý đúng quy định pháp luật.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ động vật hoang dã

Thông qua hoạt động thăm mô hình, UBND xã Khe Tre và Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông đã nắm bắt tình hình chăn nuôi, trao đổi về kỹ thuật chăm sóc, phát triển đàn và công tác quản lý động vật rừng.

Đáng chú ý, cầy vòi hương thuộc nhóm động vật rừng cần được quản lý theo quy định hiện hành. Vì vậy, việc nuôi, sinh sản, vận chuyển và mua bán phải bảo đảm điều kiện pháp lý tương ứng, đặc biệt là hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và các yêu cầu quản lý liên quan.

Mô hình nuôi cầy vòi hương tại Khe Tre gắn với bảo tồn động vật hoang dã.

Phát triển mô hình nuôi sinh sản có kiểm soát không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã. Người nuôi cần chủ động tìm hiểu quy định, duy trì hồ sơ đầy đủ và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ hợp thức hóa động vật có nguồn gốc bất hợp pháp, đồng thời góp phần giảm áp lực săn bắt, khai thác các loài từ tự nhiên.

Nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững

Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà còn cần sự tham gia tích cực của chính quyền, người dân và các cơ sở nuôi động vật rừng. Mỗi mô hình sản xuất cần được phát triển trên nền tảng tuân thủ pháp luật, minh bạch nguồn gốc và có trách nhiệm với môi trường tự nhiên.

Mô hình nuôi cầy vòi hương tại Khe Tre gắn với bảo tồn động vật hoang dã.

Tại Khe Tre, việc tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ nuôi, kiểm soát nguồn gốc động vật và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ góp phần phát huy hiệu quả kinh tế, đồng thời củng cố công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Về lâu dài, phát triển sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và động vật hoang dã cần được xem là một định hướng quan trọng trong phát triển nông thôn bền vững. Khi lợi ích kinh tế song hành cùng trách nhiệm bảo tồn, cộng đồng sẽ có thêm động lực gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sống hài hòa cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.