Mở rộng không gian, tạo dư địa phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định thành lập CCN Xuân Hòa tại xã Lập Thạch, Thái Hòa.

CCN Đồng Sóc có quy mô gần 75 ha, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2018 với tổng vốn đầu tư hơn 518 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Đến đầu năm 2024, toàn bộ hạ tầng dự án đã hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, CCN đã thu hút 23 dự án đăng ký thuê đất, đầu tư sản xuất, gồm 6 doanh nghiệp FDI và 17 doanh nghiệp DDI. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã ký hợp đồng thỏa thuận với một số doanh nghiệp khác, đưa tỷ lệ lấp đầy CCN đạt 92%. Các dự án đầu tư tại đây chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tập trung vào công nghiệp phụ trợ, sản xuất phụ kiện điện tử, linh kiện bán dẫn...

Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc cho biết: Chủ đầu tư kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất còn lại, thu hút thêm các dự án có chất lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng thời chú trọng hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp. Qua đó, từng bước xây dựng CCN Đồng Sóc trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương".

Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025, đến năm 2030, toàn tỉnh quy hoạch 127 CCN với tổng diện tích gần 7.014 ha; tầm nhìn đến năm 2050 có 133 CCN, tổng diện tích hơn 7.418 ha. Các CCN được quy hoạch tại 84/148 xã, phường.

Sau sáp nhập, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh phương án phát triển CCN phù hợp với không gian kinh tế mới. Trong đó, giữ nguyên 83 CCN, bổ sung 14 CCN và 2 CCN làng nghề, điều chỉnh 34 CCN, đưa 23 CCN ra khỏi quy hoạch. Việc rà soát nhằm nâng cao tính khả thi, gắn quy hoạch với khả năng phân bổ đất công nghiệp, kết nối hạ tầng và thu hút đầu tư.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 67 CCN, gồm 13 CCN đầu tư bằng ngân sách nhà nước và 54 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Trong số này, 32 CCN đã có doanh nghiệp hoạt động sản xuất, với khoảng 930 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê khoảng 996 ha, diện tích đã cho thuê đạt 651 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân 65,3%. Các CCN đang giải quyết việc làm cho khoảng 31.000 lao động địa phương.

Hệ thống hạ tầng giao thông tại các cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh tạo mặt bằng sản xuất, các CCN còn góp phần di dời cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu vực nông thôn; thúc đẩy các dịch vụ vận tải, thương mại, cung ứng nguyên vật liệu và tạo thêm việc làm tại chỗ. Đáng chú ý, với 54/67 CCN có doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng, nguồn lực xã hội hóa đang phát huy vai trò quan trọng, góp phần giảm áp lực đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng công nghiệp.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình phát triển mạng lưới CCN vẫn còn nhiều khó khăn. Trong tổng số 67 CCN đã thành lập, có 32 CCN có doanh nghiệp hoạt động sản xuất; nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư hạ tầng.

Theo rà soát của Sở Công Thương, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đang gặp khó khăn tại một số CCN. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa đồng bộ; việc kiểm kê, kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường mất nhiều thời gian; một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc thiếu quỹ đất và nguồn vốn xây dựng khu tái định cư cũng ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính và khả năng tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế. Có dự án chậm triển khai nhiều năm do không huy động được vốn theo cam kết; một số CCN đã đầu tư hạ tầng nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp do giá thuê cao, xúc tiến đầu tư hạn chế.

Trước thực tế đó, tỉnh tập trung rà soát, phân loại và tháo gỡ khó khăn theo từng CCN, từng dự án; ưu tiên đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch, môi trường và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, rà soát năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, điều chỉnh giá thuê, đa dạng hóa ngành nghề thu hút tại các CCN có tỷ lệ lấp đầy thấp, bảo đảm hạ tầng được đầu tư đồng bộ.Về lâu dài, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng lựa chọn chủ đầu tư, phát triển các CCN chuyên môn hóa, phù hợp lợi thế từng vùng, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông, lâm sản. Khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đại diện chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đồng Sóc (xã Vĩnh Tường) rà soát tình hình thu hút doanh nghiệp, đánh giá tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.

Đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh phát triển CCN có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng thu hút đầu tư; ưu tiên khai thác hiệu quả các CCN hiện hữu. Trọng tâm là phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, đầu tư hạ tầng và xử lý nước thải; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, năng lực của chủ đầu tư, kịp thời xử lý các dự án chậm triển khai, không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở, phân công rõ đầu mối, thời hạn xử lý từng vướng mắc, bảo đảm các CCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Qua đó, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thu hút thêm nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới cho Đất Tổ”.