Phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng, yêu cầu cấp thiết từ thực tế

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trọng Kiên phát biểu tại tọa đàm được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Hà

Hội thảo, tọa đàm do Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng và Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố đồng chủ trì, gồm: Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai.

Nội dung hội thảo, tọa đàm tập trung trao đổi, đánh giá những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng. Trong đó, chú trọng công tác đối ngoại biên phòng; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các đại biểu cũng tập trung làm rõ những yếu tố mới tác động đến xây dựng “thế trận lòng dân”; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tác động của những thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, các ý kiến trao đổi hướng vào làm rõ tác động của điều kiện tác chiến hiện đại đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; yêu cầu kết hợp giữa quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên với sẵn sàng chiến đấu, xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh; khả năng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong nắm, đánh giá tình hình, quản lý địa bàn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nhận diện những nội dung lý luận cần tiếp tục bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động hội thảo, tọa đàm tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, Đoàn công tác trực tiếp khảo sát, trao đổi thực tiễn tại các đồn Biên phòng: Sê Rê Pốc, cửa khẩu Đắk Ruê (tỉnh Đắk Lắk); Đắk Lao, cửa khẩu Thuận An (tỉnh Lâm Đồng); cửa khẩu Hoàng Diệu và cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thành phố Đồng Nai). Tại các đơn vị, Đoàn tập trung tìm hiểu đặc điểm địa bàn, tình hình biên giới, phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp, sử dụng phương tiện, trang bị và những thuận lợi, khó khăn trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc đối chiếu, đánh giá và bổ sung các luận cứ khoa học của đề tài.

Thông qua hoạt động khảo sát, hội thảo, tọa đàm, Đoàn công tác đã tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi, đánh giá và kiến nghị thiết thực của cán bộ chỉ huy, cơ quan chuyên môn và các đơn vị cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Chủ nhiệm đề tài bổ sung tư liệu, luận cứ khoa học; đánh giá sát thực trạng, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh và xác định các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Hoạt động phối hợp giữa Học viện Biên phòng với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố góp phần gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, kết hợp hoạt động nghiên cứu, đào tạo của Học viện với kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng mà còn góp phần phát triển lý luận, tạo cơ sở khoa học phục vụ đổi mới tư duy, phương thức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trong tình hình mới.