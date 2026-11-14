Phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị tại tuyến tỉnh

Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Khoa cấp cứu.

Tham gia đoàn công tác có đội ngũ chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Ung Bướu... nhằm hỗ trợ rà soát, thẩm định các gói kỹ thuật chuyên môn.

Các chuyên gia đã rà soát, đánh giá thực tế năng lực triển khai 100 kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện. Nhiều kỹ thuật phức tạp được xem xét phê duyệt trong đợt này như, đặt nội khí quản hai nòng, nội soi phế quản dưới gây mê, bít lỗ thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch…

Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về công tác đào tạo nhân lực, tối ưu hóa trang thiết bị và tăng cường phối hợp chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa, định hướng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Trần Quốc Sử, quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật loại đặc biệt, thời gian qua, bệnh viện chủ động đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cử đội ngũ y, bác sĩ đi đào tạo, nhận chuyển giao kỹ thuật trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trên ở Thành phố Hồ Chí Minh…

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Vương Hữu Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Vương Hữu Tiến nêu rõ, việc định hướng phát triển Bạc Liêu thành một trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh và khu vực lân cận có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp người dân địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại chỗ, giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển 5-6 giờ lên tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương và nâng cao uy tín của ngành y tế địa phương. Ngành Y tế địa phương sẽ chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nghiêm túc rà soát, khẩn trương khắc phục những tồn tại và hoàn thiện đầy đủ điều kiện cần thiết, quyết tâm sớm đưa bệnh viện phát triển, trở thành cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu của tỉnh.

Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi trực tiếp tham quan thực tế các khoa phòng và kiểm tra hệ thống trang thiết bị đang vận hành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương và đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực của tập thể Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Thời gian qua, bệnh viện đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi triển khai thành công nhiều kỹ thuật khó ngang tầm tuyến Trung ương như can thiệp mạch vành phức tạp, phẫu thuật thần kinh - sọ não, phẫu thuật cắt gan... Trong bối cảnh y tế cơ sở không ngừng đổi mới, việc phân cấp và thẩm định kỹ thuật chuyên sâu cho tuyến tỉnh là yếu tố then chốt để tránh tụt hậu. Công tác thẩm định lần này được thực hiện công tâm, khách quan, khoa học và đúng quy định, dựa trên năng lực thực tế.

Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các khoa khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Qua thẩm định thực tế, Đoàn công tác thống nhất đánh giá, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đủ điều kiện triển khai 76 kỹ thuật loại đặc biệt, cho phép thực hiện thí điểm 12 kỹ thuật và áp dụng cơ chế vừa triển khai vừa thí điểm đối với 1 kỹ thuật thay khớp vai (đạt 88,5% so với tổng số kỹ thuật đề xuất).

Đoàn công tác đề nghị, Bệnh viện sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và khắc phục triệt để những tồn tại liên quan đến quy trình thực hiện kỹ thuật điều trị, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp tục nâng cao y đức và chất lượng phục vụ, phấn đấu sớm trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của Cà Mau, mang lại niềm tin cho nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận.