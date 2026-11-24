Việc lựa chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, với quy định người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, đánh dấu bước cụ thể hóa tư tưởng văn hóa vì hạnh phúc nhân dân từ Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946. 80 năm sau dấu mốc lịch sử ấy, vai trò của văn hóa trong bồi đắp bản sắc, phát huy sức mạnh nội sinh và bảo đảm sự trường tồn của dân tộc tiếp tục được khẳng định trong những quyết sách phát triển đất nước.