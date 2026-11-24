Phát triển kinh tế-xã hội vùng biên
Sau sáp nhập, xã Dân Hóa có diện tích gần 370km2, với gần 10.000 nhân khẩu đã góp phần rộng mở thêm không gian, dư địa để phát triển. Vượt lên những khó khăn của miền biên viễn, với sự nỗ lực, đoàn kết một lòng và những kết quả quan trọng đã đạt được trong những năm qua là tiền đề, nền tảng vững chắc để Đảng bộ, Nhân dân xã Dân Hóa vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-bien-9c11f7c/